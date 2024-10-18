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Путин рассказал о будущих двусторонних встречах на саммите БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
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16:01 18.10.2024 (обновлено: 16:19 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978763628.html
Путин рассказал о будущих двусторонних встречах на саммите БРИКС
Путин рассказал о будущих двусторонних встречах на саммите БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о будущих двусторонних встречах на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках саммита БРИКС у него планируется 17 двусторонних встреч. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:01
2024-10-18T16:19
брикс
саммит брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
политика
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках саммита БРИКС у него планируется 17 двусторонних встреч.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он поблагодарил президента России за то, что он смог найти в таком напряженном графике время для этой встречи. По словам Киселева, о напряженности графика Путина свидетельствует то, что за четыре дня в Казани у российского лидера будет не только саммит и масштабная пресс-конференция, но и более двух десятков двусторонних встреч."Семнадцать (двусторонних встреч - ред.)", - уточнил Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/putin-1978766898.html
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брикс, саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, политика
БРИКС, Саммит БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Политика
Путин рассказал о будущих двусторонних встречах на саммите БРИКС

У Путина запланированы 17 двусторонних встреч на саммите БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках саммита БРИКС у него планируется 17 двусторонних встреч.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он поблагодарил президента России за то, что он смог найти в таком напряженном графике время для этой встречи. По словам Киселева, о напряженности графика Путина свидетельствует то, что за четыре дня в Казани у российского лидера будет не только саммит и масштабная пресс-конференция, но и более двух десятков двусторонних встреч.
"Семнадцать (двусторонних встреч - ред.)", - уточнил Путин.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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БРИКССаммит БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуПолитика
 
 
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