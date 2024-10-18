https://ria.ru/20241018/putin-1978763628.html

Путин рассказал о будущих двусторонних встречах на саммите БРИКС

Путин рассказал о будущих двусторонних встречах на саммите БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал о будущих двусторонних встречах на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках саммита БРИКС у него планируется 17 двусторонних встреч. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:01

2024-10-18T16:01

2024-10-18T16:19

брикс

саммит брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

политика

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках саммита БРИКС у него планируется 17 двусторонних встреч.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он поблагодарил президента России за то, что он смог найти в таком напряженном графике время для этой встречи. По словам Киселева, о напряженности графика Путина свидетельствует то, что за четыре дня в Казани у российского лидера будет не только саммит и масштабная пресс-конференция, но и более двух десятков двусторонних встреч."Семнадцать (двусторонних встреч - ред.)", - уточнил Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978766898.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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