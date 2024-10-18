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Путин запланировал ужин с президентом ОАЭ - РИА Новости, 18.10.2024
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15:58 18.10.2024 (обновлено: 18:40 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978763068.html
Путин запланировал ужин с президентом ОАЭ
Путин запланировал ужин с президентом ОАЭ - РИА Новости, 18.10.2024
Путин запланировал ужин с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин рассказал, что хочет пригласить президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна, который в воскресенье приедет в Россию с... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:58
2024-10-18T18:40
оаэ
россия
владимир путин
дмитрий киселев
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что хочет пригласить президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна, который в воскресенье приедет в Россию с официальным визитом, к себе домой на ужин."Скоро саммит (БРИКС - ред.). В преддверии саммита состоится ещё визит президента Объединенных Арабских Эмиратов, буквально послезавтра приедет. Будет у нас в воскресенье, с ним как раз здесь, дома, запланирован неформальный ужин, а на следующий день - в понедельник - визит", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Глава государства также выразил уверенность, что визит президента ОАЭ будет плодотворным, в том числе его неофициальная часть."Я хочу пригласить его прямо домой, здесь вот рядышком. Мы поужинаем, посидим, проведем вместе вечер, поговорим по всем текущим вопросам", - поделился Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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оаэ, россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
ОАЭ, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин запланировал ужин с президентом ОАЭ

Путин запланировал встречу с ужином с президентом ОАЭ в воскресенье

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что хочет пригласить президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна, который в воскресенье приедет в Россию с официальным визитом, к себе домой на ужин.
"Скоро саммит (БРИКС - ред.). В преддверии саммита состоится ещё визит президента Объединенных Арабских Эмиратов, буквально послезавтра приедет. Будет у нас в воскресенье, с ним как раз здесь, дома, запланирован неформальный ужин, а на следующий день - в понедельник - визит", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
Глава государства также выразил уверенность, что визит президента ОАЭ будет плодотворным, в том числе его неофициальная часть.
"Я хочу пригласить его прямо домой, здесь вот рядышком. Мы поужинаем, посидим, проведем вместе вечер, поговорим по всем текущим вопросам", - поделился Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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