https://ria.ru/20241018/putin-1978713946.html

Путин выразил надежду на успех бизнеса стран БРИКС

Путин выразил надежду на успех бизнеса стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Путин выразил надежду на успех бизнеса стран БРИКС

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что предприниматели стран БРИКС будут добиваться значимых результатов в своей работе, а государства объединения... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:14

2024-10-18T13:14

2024-10-18T13:14

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что предприниматели стран БРИКС будут добиваться значимых результатов в своей работе, а государства объединения обеспечат позитивное движение вперед. В ходе выступления на деловом форуме БРИКС Путин поблагодарил лидеров государств, которые направили видеообращения с приветствием к участникам мероприятия. Российский президент сообщил, что присоединяется к словам президента ЮАР Сирила Рамафозы о том, что одной из ключевых задач стран БРИКС является поддержка деловой активности и бизнеса. "Мы в свою очередь очень рассчитываем на то, что благодаря вашему организаторскому таланту, благодаря предпринимательской хватке и энергии, благодаря вашим знаниям и опыту вы будете добиваться значимых результатов в своей работе. И все мы вместе, помогая и поддерживая друг друга, будем решать главную задачу – обеспечивать позитивное движение вперед, безопасность, и в конечном итоге благосостояние граждан наших стран", - сказал Путин.

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Дарья Буймова

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