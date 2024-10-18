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Путин выразил надежду на успех бизнеса стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
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Твой бизнес
 
13:14 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/putin-1978713946.html
Путин выразил надежду на успех бизнеса стран БРИКС
Путин выразил надежду на успех бизнеса стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин выразил надежду на успех бизнеса стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что предприниматели стран БРИКС будут добиваться значимых результатов в своей работе, а государства объединения... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:14
2024-10-18T13:14
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что предприниматели стран БРИКС будут добиваться значимых результатов в своей работе, а государства объединения обеспечат позитивное движение вперед. В ходе выступления на деловом форуме БРИКС Путин поблагодарил лидеров государств, которые направили видеообращения с приветствием к участникам мероприятия. Российский президент сообщил, что присоединяется к словам президента ЮАР Сирила Рамафозы о том, что одной из ключевых задач стран БРИКС является поддержка деловой активности и бизнеса. "Мы в свою очередь очень рассчитываем на то, что благодаря вашему организаторскому таланту, благодаря предпринимательской хватке и энергии, благодаря вашим знаниям и опыту вы будете добиваться значимых результатов в своей работе. И все мы вместе, помогая и поддерживая друг друга, будем решать главную задачу – обеспечивать позитивное движение вперед, безопасность, и в конечном итоге благосостояние граждан наших стран", - сказал Путин.
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Твой бизнес, Россия, ЮАР, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика
Путин выразил надежду на успех бизнеса стран БРИКС

Путин: рассчитываем, что бизнесмены стран БРИКС добьются значимых результатов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что предприниматели стран БРИКС будут добиваться значимых результатов в своей работе, а государства объединения обеспечат позитивное движение вперед.
В ходе выступления на деловом форуме БРИКС Путин поблагодарил лидеров государств, которые направили видеообращения с приветствием к участникам мероприятия. Российский президент сообщил, что присоединяется к словам президента ЮАР Сирила Рамафозы о том, что одной из ключевых задач стран БРИКС является поддержка деловой активности и бизнеса.
"Мы в свою очередь очень рассчитываем на то, что благодаря вашему организаторскому таланту, благодаря предпринимательской хватке и энергии, благодаря вашим знаниям и опыту вы будете добиваться значимых результатов в своей работе. И все мы вместе, помогая и поддерживая друг друга, будем решать главную задачу – обеспечивать позитивное движение вперед, безопасность, и в конечном итоге благосостояние граждан наших стран", - сказал Путин.
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Твой бизнесРоссияЮАРВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуЭкономика
 
 
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