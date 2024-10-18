Путин выразил надежду на успех бизнеса стран БРИКС
Путин: рассчитываем, что бизнесмены стран БРИКС добьются значимых результатов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что предприниматели стран БРИКС будут добиваться значимых результатов в своей работе, а государства объединения обеспечат позитивное движение вперед.
В ходе выступления на деловом форуме БРИКС Путин поблагодарил лидеров государств, которые направили видеообращения с приветствием к участникам мероприятия. Российский президент сообщил, что присоединяется к словам президента ЮАР Сирила Рамафозы о том, что одной из ключевых задач стран БРИКС является поддержка деловой активности и бизнеса.
"Мы в свою очередь очень рассчитываем на то, что благодаря вашему организаторскому таланту, благодаря предпринимательской хватке и энергии, благодаря вашим знаниям и опыту вы будете добиваться значимых результатов в своей работе. И все мы вместе, помогая и поддерживая друг друга, будем решать главную задачу – обеспечивать позитивное движение вперед, безопасность, и в конечном итоге благосостояние граждан наших стран", - сказал Путин.
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