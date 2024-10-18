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Путин оценил темпы экономического роста в БРИКС
Путин оценил темпы экономического роста в БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин оценил темпы экономического роста в БРИКС
Средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%, это выше общемировых темпов, которые прогнозируются в 3,2%, заявил президент России... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:13
2024-10-18T12:13
2024-10-18T12:13
экономика
россия
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%, это выше общемировых темпов, которые прогнозируются в 3,2%, заявил президент России Владимир Путин. "По итогам текущего года средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%, это выше как темпов в странах "семерки", там всего 1,7%, и общемировых. Общемировые темпы будут 3,2%, прогноз", - сказал Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС. Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>
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экономика, россия, владимир путин, брикс
Экономика, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин оценил темпы экономического роста в БРИКС
Путин: средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%