https://ria.ru/20241018/putin-1978690495.html

Путин оценил темпы экономического роста в БРИКС

Путин оценил темпы экономического роста в БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Путин оценил темпы экономического роста в БРИКС

Средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%, это выше общемировых темпов, которые прогнозируются в 3,2%, заявил президент России... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:13

2024-10-18T12:13

2024-10-18T12:13

экономика

россия

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%, это выше общемировых темпов, которые прогнозируются в 3,2%, заявил президент России Владимир Путин. "По итогам текущего года средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%, это выше как темпов в странах "семерки", там всего 1,7%, и общемировых. Общемировые темпы будут 3,2%, прогноз", - сказал Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС. Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>

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экономика, россия, владимир путин, брикс