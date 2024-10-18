https://ria.ru/20241018/putin-1978688754.html

Путин рассказал о новом банке развития БРИКС

Путин рассказал о новом банке развития БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал о новом банке развития БРИКС

Новый банк развития БРИКС является альтернативой западным финансовым механизмам развития, расширение его возможностей продолжится, заявил президент России... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:10

2024-10-18T12:10

2024-10-18T12:22

брикс

экономика

саммит брикс в казани в 2024 году

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владимир путин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС является альтернативой западным финансовым механизмам развития, расширение его возможностей продолжится, заявил президент России Владимир Путин."Особая роль в укреплении финансового сотрудничества принадлежит новому банку развития. Это хорошая, мощная, эффективная структура. Она располагает солидной капитальной базой и коллективом опытных экспертов. Как институт развития банк уже сейчас представляет из себя альтернативу значительному количеству западных финансовых механизмов. И мы, естественно, будем его развивать, не противопоставляя никому, просто это самостоятельная структура, будем расширять его возможности", – сказал Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>

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Дарья Буймова

брикс, экономика, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин