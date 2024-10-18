Путин рассказал о новом банке развития БРИКС
Путин: новый банк развития БРИКС является альтернативой западным механизмам
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС является альтернативой западным финансовым механизмам развития, расширение его возможностей продолжится, заявил президент России Владимир Путин.
"Особая роль в укреплении финансового сотрудничества принадлежит новому банку развития. Это хорошая, мощная, эффективная структура. Она располагает солидной капитальной базой и коллективом опытных экспертов. Как институт развития банк уже сейчас представляет из себя альтернативу значительному количеству западных финансовых механизмов. И мы, естественно, будем его развивать, не противопоставляя никому, просто это самостоятельная структура, будем расширять его возможности", – сказал Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС.
Путин высоко оценил работу Банка развития БРИКС
6 июня, 18:29