https://ria.ru/20241018/putin-1978687774.html

Путин рассказал о внешнем влиянии на рост стран БРИКС

Путин рассказал о внешнем влиянии на рост стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал о внешнем влиянии на рост стран БРИКС

Экономический рост стран БРИКС в будущем все меньше будет зависеть от внешнего влияния или попыток вмешательства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:08

2024-10-18T12:08

2024-10-18T12:36

брикс

саммит брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экономический рост стран БРИКС в будущем все меньше будет зависеть от внешнего влияния или попыток вмешательства, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на Деловом форуме БРИКС, президент отметил, что страны объединения являются драйверами роста глобальной экономики, именно в них в ближайшие годы будет генерироваться основной рост мирового ВВП."Экономический рост членов БРИКС в дальнейшем все меньше будет зависеть от влияния или вмешательства извне. Это по сути и есть экономический суверенитет - партнерство самодостаточных экономик, которые кратно усиливает их потенциал и открывает новые возможности", - сказал Путин.Он пояснил, что этому будет способствовать создающиеся внутри объединения платформы развития - свои каналы коммуникации, технологические и образовательные стандарты, финансовая система, платежные инструменты и механизмы устойчивого, долгосрочного инвестирования.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>

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Вступительное слово Путина на деловом форуме БРИКС Путин 2024-10-18T12:08 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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