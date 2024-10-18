https://ria.ru/20241018/putin-1978687774.html
Путин рассказал о внешнем влиянии на рост стран БРИКС
Путин рассказал о внешнем влиянии на рост стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о внешнем влиянии на рост стран БРИКС
Экономический рост стран БРИКС в будущем все меньше будет зависеть от внешнего влияния или попыток вмешательства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:08
2024-10-18T12:08
2024-10-18T12:36
брикс
саммит брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экономический рост стран БРИКС в будущем все меньше будет зависеть от внешнего влияния или попыток вмешательства, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на Деловом форуме БРИКС, президент отметил, что страны объединения являются драйверами роста глобальной экономики, именно в них в ближайшие годы будет генерироваться основной рост мирового ВВП."Экономический рост членов БРИКС в дальнейшем все меньше будет зависеть от влияния или вмешательства извне. Это по сути и есть экономический суверенитет - партнерство самодостаточных экономик, которые кратно усиливает их потенциал и открывает новые возможности", - сказал Путин.Он пояснил, что этому будет способствовать создающиеся внутри объединения платформы развития - свои каналы коммуникации, технологические и образовательные стандарты, финансовая система, платежные инструменты и механизмы устойчивого, долгосрочного инвестирования.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/putin-1978688754.html
https://ria.ru/20241018/putin-1978686549.html
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Вступительное слово Путина на деловом форуме БРИКС
Путин
2024-10-18T12:08
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РИА Новости
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брикс, саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, экономика
БРИКС, Саммит БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин рассказал о внешнем влиянии на рост стран БРИКС
Путин: экономический рост БРИКС будет все меньше зависеть от внешнего влияния
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экономический рост стран БРИКС в будущем все меньше будет зависеть от внешнего влияния или попыток вмешательства, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на Деловом форуме БРИКС, президент отметил, что страны объединения являются драйверами роста глобальной экономики, именно в них в ближайшие годы будет генерироваться основной рост мирового ВВП.
"Экономический рост членов БРИКС в дальнейшем все меньше будет зависеть от влияния или вмешательства извне. Это по сути и есть экономический суверенитет - партнерство самодостаточных экономик, которые кратно усиливает их потенциал и открывает новые возможности", - сказал Путин.
Он пояснил, что этому будет способствовать создающиеся внутри объединения платформы развития - свои каналы коммуникации, технологические и образовательные стандарты, финансовая система, платежные инструменты и механизмы устойчивого, долгосрочного инвестирования.