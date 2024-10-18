https://ria.ru/20241018/putin-1978687522.html

Путин рассказал о развитии Северного морского пути

Путин рассказал о развитии Северного морского пути - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал о развитии Северного морского пути

Россия реализует масштабный план развития Северного морского пути (СМП), в рамках которого идет увеличение ледокольного флота, модернизация спутниковых... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:07

2024-10-18T12:07

2024-10-18T12:30

брикс

персидский залив

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия реализует масштабный план развития Северного морского пути (СМП), в рамках которого идет увеличение ледокольного флота, модернизация спутниковых группировок и строительство новых объектов береговой инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин."У нас реализуется масштабный план развития Севморпути, пополняется ледокольный флот, включая суда на атомной тяге, для обкатки маршрутов запущены каботажные рейсы, модернизируются спутниковые группировки, строятся новые топливные терминалы, центры безопасности судоходства и другие объекты обеспечения береговой инфраструктуры. Расширяются автомобильные и железнодорожные подходы к морским портам", – сказал Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС.Он добавил, что свою очередь международный транспортный коридор "Север - Юг" соединяет терминалы Персидского залива и российские порты на севере.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978688522.html

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брикс, персидский залив, россия, владимир путин