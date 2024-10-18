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Путин рассказал о переключении транспортных потоков на надежных партнеров
Путин рассказал о переключении транспортных потоков на надежных партнеров - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о переключении транспортных потоков на надежных партнеров
Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров, среди флагманских проектов Северный морской путь (СМП) и международный... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:06
2024-10-18T12:06
2024-10-18T12:22
владимир путин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров, среди флагманских проектов Северный морской путь (СМП) и международный транспортный коридор (МТК) "Сервер-Юг", заявил президент России Владимир Путин."Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнёров. Среди наших флагманских проектов Северный морской путь и коридор "Сервер-Юг". Эти континентальные артерии призваны обеспечить короткие выгодные торговые пути, связать крупные промышленные, сельскохозяйственные и электроэнергетические узлы с потребительскими рынками", - сказал Путин, выступая в рамках делового форума БРИКС.https://ria.ru/20241018/putin-1978685247.html
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владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика, технологии, россия, брикс
Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика, Технологии, Россия, БРИКС
Путин рассказал о переключении транспортных потоков на надежных партнеров
Путин: Россия переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров