https://ria.ru/20241018/putin-1978687051.html

Путин рассказал о переключении транспортных потоков на надежных партнеров

Путин рассказал о переключении транспортных потоков на надежных партнеров - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал о переключении транспортных потоков на надежных партнеров

Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров, среди флагманских проектов Северный морской путь (СМП) и международный... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:06

2024-10-18T12:06

2024-10-18T12:22

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров, среди флагманских проектов Северный морской путь (СМП) и международный транспортный коридор (МТК) "Сервер-Юг", заявил президент России Владимир Путин."Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнёров. Среди наших флагманских проектов Северный морской путь и коридор "Сервер-Юг". Эти континентальные артерии призваны обеспечить короткие выгодные торговые пути, связать крупные промышленные, сельскохозяйственные и электроэнергетические узлы с потребительскими рынками", - сказал Путин, выступая в рамках делового форума БРИКС.https://ria.ru/20241018/putin-1978685247.html

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владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика, технологии, россия, брикс