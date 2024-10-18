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Путин рассказал о помощи новым членам БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
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12:02 18.10.2024 (обновлено: 12:12 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978686143.html
Путин рассказал о помощи новым членам БРИКС
Путин рассказал о помощи новым членам БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о помощи новым членам БРИКС
Россия стремится способствовать интеграции "новобранцев" в механизмы БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:02
2024-10-18T12:12
россия
брикс
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия стремится способствовать интеграции "новобранцев" в механизмы БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, Россия как действующий председатель в БРИКС стремится всячески способствовать интеграции новобранцев во все механизмы сотрудничества", - сказал Путин в ходе Делового форума БРИКС.Он отметил, что в деловой совет радушно приняты представители новых стран-участниц, они активно включились в работу.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/briks-1978673158.html
https://ria.ru/20241018/putin-1978686549.html
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россия, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин
Россия, БРИКС, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин
Путин рассказал о помощи новым членам БРИКС

Путин: Россия стремится помочь интеграции "новобранцев" в механизмы БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия стремится способствовать интеграции "новобранцев" в механизмы БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, Россия как действующий председатель в БРИКС стремится всячески способствовать интеграции новобранцев во все механизмы сотрудничества", - сказал Путин в ходе Делового форума БРИКС.
Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Эксперт назвал главную тему саммита БРИКС
Вчера, 10:55
Он отметил, что в деловой совет радушно приняты представители новых стран-участниц, они активно включились в работу.
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РоссияБРИКСВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир Путин
 
 
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