https://ria.ru/20241018/putin-1978686143.html

Путин рассказал о помощи новым членам БРИКС

Путин рассказал о помощи новым членам БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал о помощи новым членам БРИКС

Россия стремится способствовать интеграции "новобранцев" в механизмы БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:02

2024-10-18T12:02

2024-10-18T12:12

россия

брикс

в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия стремится способствовать интеграции "новобранцев" в механизмы БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, Россия как действующий председатель в БРИКС стремится всячески способствовать интеграции новобранцев во все механизмы сотрудничества", - сказал Путин в ходе Делового форума БРИКС.Он отметил, что в деловой совет радушно приняты представители новых стран-участниц, они активно включились в работу.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/briks-1978673158.html

https://ria.ru/20241018/putin-1978686549.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин