https://ria.ru/20241018/puteshestviya-1978500213.html

Названы самые популярные маршруты для романтических новогодних каникул

Названы самые популярные маршруты для романтических новогодних каникул - РИА Новости, 18.10.2024

Названы самые популярные маршруты для романтических новогодних каникул

Определены города, в которые туристы планируют отправиться на новогодние каникулы с любимым человеком, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T05:32

2024-10-18T05:32

2024-10-18T05:44

туризм

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

москва

сочи

куда поехать в выходные

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151243/72/1512437230_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a938a1588c1b9f1a1d77037f488023e5.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Определены города, в которые туристы планируют отправиться на новогодние каникулы с любимым человеком, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали данные бронирования отелей на начало января. Оказалось, что больше половины (58 процентов) пар запланировали каникулы на срок от четырех до семи дней. В основном они выбирают четырехзвездочные гостиницы, средняя стоимость номера — 11 тысяч рублей в сутки.Санкт-Петербург — самый популярный российский городом для зимних романтических каникул. Северную столицу выбрала четверть пар.Москва — на втором месте, туда оформлен каждый пятый заказ. Замыкает тройку Сочи, (десять процентов) бронирований.Романтические каникулы за границей выбрали 53 процента пар, что на 40 процентов больше, чем год назад. Чаще всего они заказывали "четверки". Средняя стоимость номера — 15 тысяч рублей в сутки.Лидеры спроса — Дубай и Паттайя, куда поедут вдвоем по пять процентов туристов. Около четырех процентов заказали номера в отелях Стамбула и Минска.

https://ria.ru/20241015/afrika-1978012595.html

санкт-петербург

москва

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, санкт-петербург, москва, сочи, куда поехать в выходные, новый год, туристы, куда можно лететь