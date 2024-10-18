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Названы самые популярные маршруты для романтических новогодних каникул - РИА Новости, 18.10.2024
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Туризм
 
05:32 18.10.2024 (обновлено: 05:44 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/puteshestviya-1978500213.html
Названы самые популярные маршруты для романтических новогодних каникул
Названы самые популярные маршруты для романтических новогодних каникул - РИА Новости, 18.10.2024
Названы самые популярные маршруты для романтических новогодних каникул
Определены города, в которые туристы планируют отправиться на новогодние каникулы с любимым человеком, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T05:32
2024-10-18T05:44
туризм
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
москва
сочи
куда поехать в выходные
новый год
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Определены города, в которые туристы планируют отправиться на новогодние каникулы с любимым человеком, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали данные бронирования отелей на начало января. Оказалось, что больше половины (58 процентов) пар запланировали каникулы на срок от четырех до семи дней. В основном они выбирают четырехзвездочные гостиницы, средняя стоимость номера — 11 тысяч рублей в сутки.Санкт-Петербург — самый популярный российский городом для зимних романтических каникул. Северную столицу выбрала четверть пар.Москва — на втором месте, туда оформлен каждый пятый заказ. Замыкает тройку Сочи, (десять процентов) бронирований.Романтические каникулы за границей выбрали 53 процента пар, что на 40 процентов больше, чем год назад. Чаще всего они заказывали "четверки". Средняя стоимость номера — 15 тысяч рублей в сутки.Лидеры спроса — Дубай и Паттайя, куда поедут вдвоем по пять процентов туристов. Около четырех процентов заказали номера в отелях Стамбула и Минска.
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туризм, новости - туризм, санкт-петербург, москва, сочи, куда поехать в выходные, новый год, туристы, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, куда поехать в выходные, Новый год, туристы, куда можно лететь
Названы самые популярные маршруты для романтических новогодних каникул

OneTwoTrip: Петербург – самое популярнее место для встречи Нового года вдвоем

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМолодые люди фотографируются во время снегопада в Москве
Молодые люди фотографируются во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Определены города, в которые туристы планируют отправиться на новогодние каникулы с любимым человеком, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали данные бронирования отелей на начало января. Оказалось, что больше половины (58 процентов) пар запланировали каникулы на срок от четырех до семи дней. В основном они выбирают четырехзвездочные гостиницы, средняя стоимость номера — 11 тысяч рублей в сутки.
Санкт-Петербург — самый популярный российский городом для зимних романтических каникул. Северную столицу выбрала четверть пар.
Москва — на втором месте, туда оформлен каждый пятый заказ. Замыкает тройку Сочи, (десять процентов) бронирований.
Романтические каникулы за границей выбрали 53 процента пар, что на 40 процентов больше, чем год назад. Чаще всего они заказывали "четверки". Средняя стоимость номера — 15 тысяч рублей в сутки.
Лидеры спроса — Дубай и Паттайя, куда поедут вдвоем по пять процентов туристов. Около четырех процентов заказали номера в отелях Стамбула и Минска.
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