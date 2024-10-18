https://ria.ru/20241018/psb-1978770135.html

ПСБ планирует внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса

ПСБ планирует внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса - РИА Новости, 18.10.2024

ПСБ планирует внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса

ПСБ имеет успешный опыт применения технологий открытого банкинга в сфере онлайн-кредитования предпринимателей, а следующим шагом может стать интеграция открытых РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:21

2024-10-18T16:21

2024-10-18T17:10

экономика

промсвязьбанк

технологии

псб (банк псб)

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. ПСБ имеет успешный опыт применения технологий открытого банкинга в сфере онлайн-кредитования предпринимателей, а следующим шагом может стать интеграция открытых API* в платежные операции корпоративных клиентов, сообщил вице-президент, директор департамента электронного бизнеса ПАО "Промсвязьбанк" Иван Паткин в ходе деловой программы форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2024. ПСБ планирует реализовать этот функционал в течение 2025 года. ПСБ одним из первых на рынке реализовал механизм безопасного обмена данными о клиентах с целью упрощения процедуры кредитования. Благодаря этому компаниям не нужно предоставлять бумажные выписки по счетам из других банков, а достаточно дать согласие на передачу сведений в электронном виде. В результате клиенты смогли сэкономить порядка 30% своего времени, потраченного на оформление кредитной заявки. А банк существенно сократил риски, связанные с возможными ошибками при подаче данных по счетам и оборотам заемщика. "В настоящее время мы активно работаем над реализацией функционала мультибанкинга, который объединит в одном интерфейсе все финансовые продукты клиента вне зависимости от того, в каком банке они были открыты. Следующим этапом мы видим запуск пилотного проекта по внедрению открытых API в платежные транзакции малого бизнеса. Тестирование стандартов планируем завершить в течение следующего года, и по итогу предоставим нашим клиентам возможность проводить платежи со счетов других банков в одном интернет-приложении", – привели в пресс-службе ПСБ слова Паткина. *Программный интерфейс, с помощью которого приложения, веб-сервисы и программы обмениваются информацией. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, Erid: F7NfYUJCUneP31MdUyFv

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, промсвязьбанк, технологии, псб (банк псб), твой бизнес – новости