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ПСБ планирует внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса - РИА Новости, 18.10.2024
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16:21 18.10.2024 (обновлено: 17:10 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/psb-1978770135.html
ПСБ планирует внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса
ПСБ планирует внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса - РИА Новости, 18.10.2024
ПСБ планирует внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса
ПСБ имеет успешный опыт применения технологий открытого банкинга в сфере онлайн-кредитования предпринимателей, а следующим шагом может стать интеграция открытых РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:21
2024-10-18T17:10
экономика
промсвязьбанк
технологии
псб (банк псб)
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. ПСБ имеет успешный опыт применения технологий открытого банкинга в сфере онлайн-кредитования предпринимателей, а следующим шагом может стать интеграция открытых API* в платежные операции корпоративных клиентов, сообщил вице-президент, директор департамента электронного бизнеса ПАО "Промсвязьбанк" Иван Паткин в ходе деловой программы форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2024. ПСБ планирует реализовать этот функционал в течение 2025 года. ПСБ одним из первых на рынке реализовал механизм безопасного обмена данными о клиентах с целью упрощения процедуры кредитования. Благодаря этому компаниям не нужно предоставлять бумажные выписки по счетам из других банков, а достаточно дать согласие на передачу сведений в электронном виде. В результате клиенты смогли сэкономить порядка 30% своего времени, потраченного на оформление кредитной заявки. А банк существенно сократил риски, связанные с возможными ошибками при подаче данных по счетам и оборотам заемщика. "В настоящее время мы активно работаем над реализацией функционала мультибанкинга, который объединит в одном интерфейсе все финансовые продукты клиента вне зависимости от того, в каком банке они были открыты. Следующим этапом мы видим запуск пилотного проекта по внедрению открытых API в платежные транзакции малого бизнеса. Тестирование стандартов планируем завершить в течение следующего года, и по итогу предоставим нашим клиентам возможность проводить платежи со счетов других банков в одном интернет-приложении", – привели в пресс-службе ПСБ слова Паткина. *Программный интерфейс, с помощью которого приложения, веб-сервисы и программы обмениваются информацией. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, Erid: F7NfYUJCUneP31MdUyFv
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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экономика, промсвязьбанк, технологии, псб (банк псб), твой бизнес – новости
Экономика, Промсвязьбанк, Технологии, ПСБ (Банк ПСБ), Твой бизнес – новости

ПСБ планирует внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. ПСБ имеет успешный опыт применения технологий открытого банкинга в сфере онлайн-кредитования предпринимателей, а следующим шагом может стать интеграция открытых API* в платежные операции корпоративных клиентов, сообщил вице-президент, директор департамента электронного бизнеса ПАО "Промсвязьбанк" Иван Паткин в ходе деловой программы форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2024.
ПСБ планирует реализовать этот функционал в течение 2025 года.
ПСБ одним из первых на рынке реализовал механизм безопасного обмена данными о клиентах с целью упрощения процедуры кредитования. Благодаря этому компаниям не нужно предоставлять бумажные выписки по счетам из других банков, а достаточно дать согласие на передачу сведений в электронном виде. В результате клиенты смогли сэкономить порядка 30% своего времени, потраченного на оформление кредитной заявки. А банк существенно сократил риски, связанные с возможными ошибками при подаче данных по счетам и оборотам заемщика.
"В настоящее время мы активно работаем над реализацией функционала мультибанкинга, который объединит в одном интерфейсе все финансовые продукты клиента вне зависимости от того, в каком банке они были открыты. Следующим этапом мы видим запуск пилотного проекта по внедрению открытых API в платежные транзакции малого бизнеса. Тестирование стандартов планируем завершить в течение следующего года, и по итогу предоставим нашим клиентам возможность проводить платежи со счетов других банков в одном интернет-приложении", – привели в пресс-службе ПСБ слова Паткина.
*Программный интерфейс, с помощью которого приложения, веб-сервисы и программы обмениваются информацией.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, Erid: F7NfYUJCUneP31MdUyFv
 
ЭкономикаПромсвязьбанкТехнологииПСБ (Банк ПСБ)Твой бизнес – новости
 
 
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