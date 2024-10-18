https://ria.ru/20241018/protesty-1978825592.html

Французские фермеры возобновили протесты

Французские фермеры возобновили протесты - РИА Новости, 18.10.2024

Французские фермеры возобновили протесты

Фермеры во Франции, недовольные бездействием властей, обещавших им меры поддержки в разгар манифестаций в 2023 году, возобновляют протесты, пишут французские... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:47

2024-10-18T19:47

2024-10-18T19:47

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ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Фермеры во Франции, недовольные бездействием властей, обещавших им меры поддержки в разгар манифестаций в 2023 году, возобновляют протесты, пишут французские СМИ. Так, в пятницу порядка 300 манифестантов собрались у здания городской администрации в Дижоне, готовые забросать его яйцами. "Около десятка фермеров ворвались в здание совета региона Бургундия-Франш-Конте, чтобы выразить протест против задержек обещанных им выплат из фонда ЕС, находящихся в ведении региона", - сообщает издание Figaro. Они добивались встречи с главой региона во время съезда администрации, которая в итоге была вынуждена пригласить их присоединиться к обсуждениям. По данным профсоюзов FNSEA и Jeunes Agriculteurs, организовавших манифестацию, почти 3500 фермеров уже полтора года не могут добиться получения субсидий. В октябре по всей Франции вновь начали проходить акции аграриев. Фермеры, как и год назад, заклеивают или переворачивают названия населенных пунктов на дорогах вверх ногами – акция, ставшая символом протестного движения аграриев в начале этого года, призванная показать, что они вынуждены "ходить на голове", терпя убытки в отсутствие поддержки государства. Акция, которая по словам профсоюзов, стала "первым предупреждением" для властей, затронула 13 департаментов южного региона Окситания, а также регион Центр – Долина Луары. В столичном регионе Иль-де-Франс фермеры сняли знак "Париж" на въезде в город, а также меняли указатели на другие населенные пункты местами. Недовольные фермеры также забросали соломой здание администрации в Нанси и вывалили навоз в центре города. По призыву еще одного профсоюза аграриев, Coordination rurale, около сотни фермеров утроили протест в департаменте Жер, пообещав "уморить голодом Тулузу". Законопроект о помощи аграриям, который был принят в нижней палате парламента Франции в мае, так и не был рассмотрен в сенате из-за решения президента Эммануэля Макрона распустить парламент. На этой неделе председатель ведущего профсоюза фермеров Франции FNSEA Арно Руссо заявил, что профсоюзы могут призвать к новым масштабным протестам фермеров по всей стране, начиная с ноября. По его словам, данные правительством обещания так и не были выполнены. Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Для предотвращения акции столичные власти привлекли спецназ и броневики.

https://ria.ru/20241017/promyshlennost-1978396046.html

https://ria.ru/20240811/evropa-1965386671.html

https://ria.ru/20241010/moldaviya-1977473645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, иль-де-франс, париж, эммануэль макрон, евросоюз