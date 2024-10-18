https://ria.ru/20241018/programma-1978783887.html

Опубликована программа конгресса "Национальное здравоохранение – 2024"

Опубликована программа конгресса "Национальное здравоохранение – 2024" - РИА Новости, 18.10.2024

Опубликована программа конгресса "Национальное здравоохранение – 2024"

На официальном сайте третьего национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение" опубликована расширенная деловая программа... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:00

2024-10-18T17:00

2024-10-18T17:00

россия

татьяна голикова

государственный кремлевский дворец

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. На официальном сайте третьего национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение" опубликована расширенная деловая программа конгресса, который пройдет 28 октября в кластере "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 29 октября, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения РФ и фонд "Росконгресс". Организационный партнер события – Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. Программа мероприятия включает восемь тематических треков: "Формирование здоровья человека", "Доступность медицинской помощи вне зависимости от места проживания", "Единство профилактики и лечения", "Привлечение общественности к реализации государственной политики в сфере здравоохранения", "Управление здравоохранением с научной точки зрения", "Обеспечение санитарного благополучия", "Обеспечение доступным здоровым питанием каждого" и "Современная доступная медицинская продукция". В Большом зале Государственного Кремлевского дворца пройдет пленарная сессия "Национальное здравоохранение: от Н.А. Семашко до наших дней". Она будет посвящена обсуждению ключевых направлений развития и достижений российской системы здравоохранения. Модератором заседания выступит заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Трек "Единство профилактики и лечения" покажет сессии, которые посвящены комплексному подходу к борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, стратегиям борьбы национального масштаба с гепатитом С, инновациям в экстренной медицине. В рамках трека "Управление здравоохранением с научной точки зрения" вошли сессии, посвященные новым стратегиям обеспечения отрасли медицинскими кадрами, развитию и перспективам управленческих кадров будущего. Также в других сессиях будут подниматься темы охраны материнства и детства, пройдут дискуссии на тему борьбы с ожирением и сахарным диабетом, промышленной медицины и многое другое. На полях конгресса будет организована выставка, которая будет посвящена Н. А. Семашко под названием "От Семашко до наших дней". Участники смогут ознакомиться с аспектами жизни и работы выдающегося организатора здравоохранения.

https://ria.ru/20241010/stuglev-1977474135.html

https://ria.ru/20240904/roskongress-1970378226.html

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россия, татьяна голикова, государственный кремлевский дворец, фонд "росконгресс"