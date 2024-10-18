https://ria.ru/20241018/produkty-1978667024.html

Дегустацию российских продуктов провели в стамбульском ресторане "Сахалин"

Дегустацию российских продуктов провели в стамбульском ресторане "Сахалин" - РИА Новости, 18.10.2024

Дегустацию российских продуктов провели в стамбульском ресторане "Сахалин"

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) провел в стамбульском ресторане Sakhalin дегустацию продуктов российских производителей, сообщает центр. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:23

2024-10-18T10:23

2024-10-18T10:23

россия

стамбул

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) провел в стамбульском ресторане Sakhalin дегустацию продуктов российских производителей, сообщает центр."Цель мероприятия - поближе познакомить турецких потребителей с продуктами, представленными в постоянно действующем демонстрационно-дегустационном павильоне российской продукции АПК в Турции", - говорится в сообщении.Дегустацию посетили турецкие дистрибьюторы и импортеры, а также руководители крупных ритейл-сетей, таких как Migros A.Ş, Maxx Royal, ABV Alkollü İçecekler и других. Оценить российскую продукцию пришли также турецкие инфлюенсеры с аудиторией более 4 миллионов подписчиков.Специально для мероприятия ведущий стамбульский миксолог Айкут Унер, известный не только в Турции, но и за ее пределами, создал коктейли, которые максимально раскрыли вкусовые характеристики российских крепких напитков. Инфлюенсеры, посетившие дегустацию, поделились с подписчиками рецептами уникальных коктейлей и рассказали о русских традициях употребления напитков.Всего на дегустации была представлена продукция более 30 российских производителей безалкогольной и алкогольной продукции, деликатесов, кондитерских изделий. Гости отметили высокое качество и разнообразие представленной продукции."В этом году мы провели в Турции серию дегустационных мероприятий для продвижения алкогольной продукции, представленной в павильонах. Например, турецкие потребители смогли оценить отечественные продукты вовремя празднования Дня России в Стамбуле и Анкаре, а также в рамках дегустации на крупнейшей продовольственной выставке в Турции Anfas Food Product. В результате нам удалось вывести в торгово-розничные сети Турции 25 видов алкогольной продукции от 6 российских производителей", - поделился вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Демонстрационно-дегустационные павильоны АПК - одна из государственных мер поддержки, которые помогают бизнесу увеличить продажи за рубежом. Программу реализуют РЭЦ и Минсельхоз РФ. Павильоны открыты в 6 перспективных для экспорта странах: в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии.Уже 2,8 тысячи товарных позиций представлены в этой сети. Участники программ могут бесплатно выставлять продукцию на полках, а РЭЦ осуществляет продвижение выставленной продукции, в том числе в розничные сети. Узнать подробности можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Меры государственной поддержки".

https://ria.ru/20241016/rosstat-1978395802.html

https://ria.ru/20240222/torgovlya-1928872126.html

https://ria.ru/20240620/zoloto-1954152623.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, стамбул, российский экспортный центр (рэц), экономика