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Истощенный леопард, которого ищут в Приморье, мог уйти в другие районы - РИА Новости, 18.10.2024
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05:29 18.10.2024 (обновлено: 06:18 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/primore-1978638825.html
Истощенный леопард, которого ищут в Приморье, мог уйти в другие районы
Истощенный леопард, которого ищут в Приморье, мог уйти в другие районы - РИА Новости, 18.10.2024
Истощенный леопард, которого ищут в Приморье, мог уйти в другие районы
Истощенный дальневосточный леопард, который выходил к трассе в Уссурийске Приморского края, мог уйти за пропитанием в другие районы, его поиски пока результата... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T05:29
2024-10-18T06:18
приморский край
уссурийский городской округ
уссурийск
фгбу "земля леопарда"
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Истощенный дальневосточный леопард, который выходил к трассе в Уссурийске Приморского края, мог уйти за пропитанием в другие районы, его поиски пока результата не дали, сообщил РИА Новости представитель нацпарка "Земля леопарда". Ранее нацпарк сообщал, что за последние три месяца очевидцы несколько раз видели леопарда у трассы в Уссурийском городском округе в десятках километрах от "Земли леопарда", его состояние было удовлетворительным, а поведение адекватным. Но позже ученые получили новое видео, на котором хищник сильно похудел, шерсть его была тусклой и свалявшейся, реакции на присутствие людей - притупленными. Решено было отловить леопарда для обследования и лечения. Певец Дима Билан передал нацпарку квадрокоптер для поисков леопарда. Зверя ищут уже неделю. "На данный момент признаков присутствия редкого хищника в данном районе не обнаружено. Сотрудники Министерства природных ресурсов Приморского края, национального парка "Земля леопарда" и КГБУ "Приморская база авиационной охраны и защиты лесов" объединили усилия для работы в Уссурийском городском округе. Предпринимаются меры для поиска и потенциального изъятия животного из дикой природы. Получено соответствующее разрешение от Росприроднадзора", - сказал собеседник. Он отметил, что в районе установлены фотоловушки, проведен опрос местного населения, используется квадрокоптер. При этом ученые не исключают, что зверь мог уйти в другой район. "Не исключено, что хищник мог покинуть территорию в поисках места с большим количеством потенциальной добычи. В условиях отсутствия сильных дождей и снижения уровня воды в реках и каналах, окружающих долину, животному открылись проходы для беспрепятственного передвижения в другие районы", – привел собеседник комментарий начальника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марины Сырицы. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20241003/leopard-1976249976.html
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приморский край
уссурийский городской округ
уссурийск
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приморский край, уссурийский городской округ, уссурийск, фгбу "земля леопарда", федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Приморский край, Уссурийский городской округ, Уссурийск, ФГБУ "Земля леопарда", Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Истощенный леопард, которого ищут в Приморье, мог уйти в другие районы

"Земля леопарда": истощенный леопард могу уйти из Уссурийского округа

© Иллюзион | Кино во Владивостоке/TelegramЛеопард в Приморье
Леопард в Приморье - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Иллюзион | Кино во Владивостоке/Telegram
Леопард в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Истощенный дальневосточный леопард, который выходил к трассе в Уссурийске Приморского края, мог уйти за пропитанием в другие районы, его поиски пока результата не дали, сообщил РИА Новости представитель нацпарка "Земля леопарда".
Ранее нацпарк сообщал, что за последние три месяца очевидцы несколько раз видели леопарда у трассы в Уссурийском городском округе в десятках километрах от "Земли леопарда", его состояние было удовлетворительным, а поведение адекватным. Но позже ученые получили новое видео, на котором хищник сильно похудел, шерсть его была тусклой и свалявшейся, реакции на присутствие людей - притупленными. Решено было отловить леопарда для обследования и лечения. Певец Дима Билан передал нацпарку квадрокоптер для поисков леопарда. Зверя ищут уже неделю.
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"На данный момент признаков присутствия редкого хищника в данном районе не обнаружено. Сотрудники Министерства природных ресурсов Приморского края, национального парка "Земля леопарда" и КГБУ "Приморская база авиационной охраны и защиты лесов" объединили усилия для работы в Уссурийском городском округе. Предпринимаются меры для поиска и потенциального изъятия животного из дикой природы. Получено соответствующее разрешение от Росприроднадзора", - сказал собеседник.
Он отметил, что в районе установлены фотоловушки, проведен опрос местного населения, используется квадрокоптер. При этом ученые не исключают, что зверь мог уйти в другой район.
"Не исключено, что хищник мог покинуть территорию в поисках места с большим количеством потенциальной добычи. В условиях отсутствия сильных дождей и снижения уровня воды в реках и каналах, окружающих долину, животному открылись проходы для беспрепятственного передвижения в другие районы", – привел собеседник комментарий начальника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марины Сырицы.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
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Приморский крайУссурийский городской округУссурийскФГБУ "Земля леопарда"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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