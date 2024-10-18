Рейтинг@Mail.ru
При ДТП в Приамурье погибли три человека - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 18.10.2024 (обновлено: 09:26 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/priamure-1978633121.html
При ДТП в Приамурье погибли три человека
При ДТП в Приамурье погибли три человека - РИА Новости, 18.10.2024
При ДТП в Приамурье погибли три человека
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Амурской области, три человека из легковушки погибли, сообщает МЧС России. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T03:29
2024-10-18T09:26
происшествия
амурская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978654425_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_3f53931f6a68f97e0b214e83990e5d89.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Амурской области, три человека из легковушки погибли, сообщает МЧС России. "На 1476 километре федеральной автодороги "Амур" столкнулись грузовик и легковушка, оба авто загорелись. По оперативным данным, водитель грузовика госпитализирован. К сожалению, в легковушке все погибли", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что на месте работают девять сотрудников и три единицы техники.
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978654425_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e8fa8a367f57d7450d381f45bafa8516.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто
Происшествия, Амурская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Авто
При ДТП в Приамурье погибли три человека

МЧС: три человека погибли в легковушке при столкновении с грузовиком в Приамурье

© Фото : МЧС РоссииДТП в Амурской области с участием легкового автомобиля и грузовика, перевозившего пиротехнические изделия
ДТП в Амурской области с участием легкового автомобиля и грузовика, перевозившего пиротехнические изделия - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : МЧС России
ДТП в Амурской области с участием легкового автомобиля и грузовика, перевозившего пиротехнические изделия
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Амурской области, три человека из легковушки погибли, сообщает МЧС России.
"На 1476 километре федеральной автодороги "Амур" столкнулись грузовик и легковушка, оба авто загорелись. По оперативным данным, водитель грузовика госпитализирован. К сожалению, в легковушке все погибли", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что на месте работают девять сотрудников и три единицы техники.
 
ПроисшествияАмурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Авто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала