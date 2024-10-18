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При ДТП в Приамурье погибли три человека
При ДТП в Приамурье погибли три человека - РИА Новости, 18.10.2024
При ДТП в Приамурье погибли три человека
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Амурской области, три человека из легковушки погибли, сообщает МЧС России. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T03:29
2024-10-18T03:29
2024-10-18T09:26
происшествия
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россия
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авто
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Амурской области, три человека из легковушки погибли, сообщает МЧС России. "На 1476 километре федеральной автодороги "Амур" столкнулись грузовик и легковушка, оба авто загорелись. По оперативным данным, водитель грузовика госпитализирован. К сожалению, в легковушке все погибли", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что на месте работают девять сотрудников и три единицы техники.
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происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто
Происшествия, Амурская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Авто
При ДТП в Приамурье погибли три человека
МЧС: три человека погибли в легковушке при столкновении с грузовиком в Приамурье