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При ДТП в Приамурье погибли три человека

При ДТП в Приамурье погибли три человека - РИА Новости, 18.10.2024

При ДТП в Приамурье погибли три человека

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Амурской области, три человека из легковушки погибли, сообщает МЧС России. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T03:29

2024-10-18T03:29

2024-10-18T09:26

происшествия

амурская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Амурской области, три человека из легковушки погибли, сообщает МЧС России. "На 1476 километре федеральной автодороги "Амур" столкнулись грузовик и легковушка, оба авто загорелись. По оперативным данным, водитель грузовика госпитализирован. К сожалению, в легковушке все погибли", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что на месте работают девять сотрудников и три единицы техники.

амурская область

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто