https://ria.ru/20241018/premer-1978713135.html

Фицо прокомментировал "план победы" Зеленского

Фицо прокомментировал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024

Фицо прокомментировал "план победы" Зеленского

Противоречивость "плана победы" Владимира Зеленского не позволила Европейскому совету занять определенную позицию по представленному Киевом документу, заявил... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:11

2024-10-18T13:11

2024-10-18T13:11

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БРАТИСЛАВА, 18 окт - РИА Новости. Противоречивость "плана победы" Владимира Зеленского не позволила Европейскому совету занять определенную позицию по представленному Киевом документу, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". "План" настолько противоречивый, что у Европейского совета не было возможности занять по нему никакой позиции. И это очень правильно... потому что я не могу себе в целом представить, чтобы Европейский совет сказал: приветствуем поставки ракет средней и большой дальности, которые могут быть использованы против целей на территории России. Это бы привело к невероятной эскалации напряжения", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита стран ЕС. Премьер Словакии подтвердил, что он по-прежнему против вступления Украины в НАТО. По словам Фицо, он понимает и уважает желание Киева стать членом альянса, но не считает это хорошей идеей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978506890.html

https://ria.ru/20241017/plan-1978623638.html

https://ria.ru/20241018/medvedev-1978675923.html

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