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Новгородская область отправила в зону СВО дроны, станции РЭБ, генераторы - РИА Новости, 18.10.2024
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Надежные люди
 
19:05 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/pomosch-1978818704.html
Новгородская область отправила в зону СВО дроны, станции РЭБ, генераторы
Новгородская область отправила в зону СВО дроны, станции РЭБ, генераторы - РИА Новости, 18.10.2024
Новгородская область отправила в зону СВО дроны, станции РЭБ, генераторы
Новгородская область отправило в зону СВО дроны, станции РЭБ, дизельные генераторы и многое другое, общий вес груза составляет порядка 20 тонн, сообщил... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:05
2024-10-18T19:05
надежные люди
новгородская область
андрей данилов
сво
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Новгородская область отправило в зону СВО дроны, станции РЭБ, дизельные генераторы и многое другое, общий вес груза составляет порядка 20 тонн, сообщил заместитель губернатора Андрей Данилов. Он уточнил, что по заявкам военнослужащих правительство региона приобрело и направило бойцам специальной военной операции запчасти, автошины, масла, тормозные диски, бензиновые генераторы, аккумуляторы, зарядные устройства, наборы инструментов. Вес груза составляет порядка 20 тонн. "Также для выполнения поставленных задач военнослужащим отправлена техника: квадрокоптеры, станции РЭБ (радиоэлектронной борьбы), МФУ, планшеты, телевизоры, камера видеонаблюдения. Для бытовых нужд: ёмкости для воды, насосные станции, мотопомпы, дизельные генераторы", - сообщил Данилов на своей странице в соцсетях. Он добавил, что Новгородская область продолжает активно оказывать помощь, как военнослужащим, находящимся в зоне СВО, так и подшефным регионам.
https://ria.ru/20240826/pomosch-1968482874.html
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новгородская область, андрей данилов, сво
Надежные люди, Новгородская область, Андрей Данилов, СВО

Новгородская область отправила в зону СВО дроны, станции РЭБ, генераторы

© Фото : Фото: Андрей Данилов/ВКонтактеДроны, станции РЭБ, генераторы, отправленные Новгородской областью в зону СВО
Дроны, станции РЭБ, генераторы, отправленные Новгородской областью в зону СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Фото: Андрей Данилов/ВКонтакте
Дроны, станции РЭБ, генераторы, отправленные Новгородской областью в зону СВО
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Новгородская область отправило в зону СВО дроны, станции РЭБ, дизельные генераторы и многое другое, общий вес груза составляет порядка 20 тонн, сообщил заместитель губернатора Андрей Данилов.
Он уточнил, что по заявкам военнослужащих правительство региона приобрело и направило бойцам специальной военной операции запчасти, автошины, масла, тормозные диски, бензиновые генераторы, аккумуляторы, зарядные устройства, наборы инструментов. Вес груза составляет порядка 20 тонн.
"Также для выполнения поставленных задач военнослужащим отправлена техника: квадрокоптеры, станции РЭБ (радиоэлектронной борьбы), МФУ, планшеты, телевизоры, камера видеонаблюдения. Для бытовых нужд: ёмкости для воды, насосные станции, мотопомпы, дизельные генераторы", - сообщил Данилов на своей странице в соцсетях.
Он добавил, что Новгородская область продолжает активно оказывать помощь, как военнослужащим, находящимся в зоне СВО, так и подшефным регионам.
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