https://ria.ru/20241018/pomosch-1978736900.html

Астраханские волонтеры начали плести зимние маскировочные сети

Астраханские волонтеры начали плести зимние маскировочные сети - РИА Новости, 18.10.2024

Астраханские волонтеры начали плести зимние маскировочные сети

Астраханские волонтеры из социального центра "Юность" начали плести зимние маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщила... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:37

2024-10-18T14:37

2024-10-18T14:37

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт- РИА Новости. Астраханские волонтеры из социального центра "Юность" начали плести зимние маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщила администрация губернатора Астраханской области. Защитные средства ребята изготавливают по запросу бойцов, участвующих в спецоперации. Техника плетения зимних маскировочных сетей остается прежней, меняется только цвет ткани - ее выбирают серо-белого тона. Особенные сети скроют спецтехнику и военнослужащих в снежный период. "Спасти жизнь - задача маскировочной сети. Плести будем до победы", - приводятся в сообщении слова педагога центра "Юность" Алёны Федосеевой. Волонтеры Астраханской области оказывают гуманитарную помощь бойцам с начала спецоперации на постоянной основе. На фронт, в том числе, идут медикаменты, средства реабилитации, блиндажные свечи, одежда, продукты питания, техника, куклы-талисманы. Только в начале текущей недели волонтеры региона отправили на СВО квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, детекторы дронов и мотоциклы, один из которых передали родители погибшего бойца в память о сыне.

https://ria.ru/20241014/orlovskaya-oblast-1977955979.html

https://ria.ru/20240705/pomosch-1957711408.html

астраханская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

астраханская область