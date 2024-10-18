Украинцы не спешат на обучение к польским военным, заявили в Варшаве
Министр обороны Польши: мы с сентября готовы обучать украинцев, но желающих мало
© AP Photo / Martins ZilgalvisПольский танк во время военных учений
© AP Photo / Martins Zilgalvis
Польский танк во время военных учений. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Польские военные с сентября ждут на обучение украинцев, но те не спешат, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в Брюсселе, где проходит встреча глав военных ведомств НАТО.
"Наше двустороннее соглашение "Польша-Украина" предусматривает возможность обучения украинцев, проживающих в Польше и подлежащих призыву. Польша с 1 сентября готова обучить бригаду. Пока нет столько желающих. Их намного-намного меньше", - сказал Косиняк-Камыш.
Он добавил, что Польша готова обучить бригаду украинцев численностью в несколько тысяч человек, но среди желающих не набралось и трехсот.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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