https://ria.ru/20241018/polsha-1978701545.html

Украинцы не спешат на обучение к польским военным, заявили в Варшаве

Украинцы не спешат на обучение к польским военным, заявили в Варшаве - РИА Новости, 18.10.2024

Украинцы не спешат на обучение к польским военным, заявили в Варшаве

Польские военные с сентября ждут на обучение украинцев, но те не спешат, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:49

2024-10-18T12:49

2024-10-18T12:49

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Польские военные с сентября ждут на обучение украинцев, но те не спешат, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в Брюсселе, где проходит встреча глав военных ведомств НАТО. "Наше двустороннее соглашение "Польша-Украина" предусматривает возможность обучения украинцев, проживающих в Польше и подлежащих призыву. Польша с 1 сентября готова обучить бригаду. Пока нет столько желающих. Их намного-намного меньше", - сказал Косиняк-Камыш. Он добавил, что Польша готова обучить бригаду украинцев численностью в несколько тысяч человек, но среди желающих не набралось и трехсот. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240425/polsha-1942181191.html

https://ria.ru/20220908/sapery-1815484312.html

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в мире, польша, россия, украина, сергей лавров, нато