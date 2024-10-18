https://ria.ru/20241018/poezdki-1978654101.html

Минэкономразвития ожидает рост числа турпоездок по России в зимний сезон

Минэкономразвития ожидает рост числа турпоездок по России в зимний сезон - РИА Новости, 18.10.2024

Минэкономразвития ожидает рост числа турпоездок по России в зимний сезон

Число туристических поездок по России в зимнем сезоне, с ноября по март, увеличится на 4 миллиона по сравнению с тем же периодом годом ранее и составит 33... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:14

2024-10-18T09:14

2024-10-18T09:15

туризм

новости - туризм

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт - РИА Новости. Число туристических поездок по России в зимнем сезоне, с ноября по март, увеличится на 4 миллиона по сравнению с тем же периодом годом ранее и составит 33 миллиона, считает министра экономического развития РФ Максим Решетников. "В зимний сезон (ноябрь-март) прогнозируем 33 миллиона турпоездок: на 4 миллиона больше, чем в прошлом году", - сказал министр на Всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону.

https://ria.ru/20240930/turizm-1975576210.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)