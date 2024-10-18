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Минэкономразвития ожидает рост числа турпоездок по России в зимний сезон - РИА Новости, 18.10.2024
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:14 18.10.2024 (обновлено: 09:15 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/poezdki-1978654101.html
Минэкономразвития ожидает рост числа турпоездок по России в зимний сезон
Минэкономразвития ожидает рост числа турпоездок по России в зимний сезон - РИА Новости, 18.10.2024
Минэкономразвития ожидает рост числа турпоездок по России в зимний сезон
Число туристических поездок по России в зимнем сезоне, с ноября по март, увеличится на 4 миллиона по сравнению с тем же периодом годом ранее и составит 33... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:14
2024-10-18T09:15
туризм
новости - туризм
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт - РИА Новости. Число туристических поездок по России в зимнем сезоне, с ноября по март, увеличится на 4 миллиона по сравнению с тем же периодом годом ранее и составит 33 миллиона, считает министра экономического развития РФ Максим Решетников. "В зимний сезон (ноябрь-март) прогнозируем 33 миллиона турпоездок: на 4 миллиона больше, чем в прошлом году", - сказал министр на Всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону.
https://ria.ru/20240930/turizm-1975576210.html
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новости - туризм, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития ожидает рост числа турпоездок по России в зимний сезон

МЭР ожидает рост числа турпоездок по России в зимний сезон на 14 процентов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТерритория эко-отеля
Территория эко-отеля - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Территория эко-отеля. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт - РИА Новости. Число туристических поездок по России в зимнем сезоне, с ноября по март, увеличится на 4 миллиона по сравнению с тем же периодом годом ранее и составит 33 миллиона, считает министра экономического развития РФ Максим Решетников.
"В зимний сезон (ноябрь-март) прогнозируем 33 миллиона турпоездок: на 4 миллиона больше, чем в прошлом году", - сказал министр на Всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону.
Девушка идет по подвесному мосту в экстрим парке в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
На "Туризм и гостеприимство" могут выделить почти 44 миллиарда рублей
30 сентября, 17:27
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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