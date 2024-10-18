https://ria.ru/20241018/poezdki-1978654101.html
Минэкономразвития ожидает рост числа турпоездок по России в зимний сезон
Минэкономразвития ожидает рост числа турпоездок по России в зимний сезон - РИА Новости, 18.10.2024
Минэкономразвития ожидает рост числа турпоездок по России в зимний сезон
Число туристических поездок по России в зимнем сезоне, с ноября по март, увеличится на 4 миллиона по сравнению с тем же периодом годом ранее и составит 33... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:14
2024-10-18T09:14
2024-10-18T09:15
туризм
новости - туризм
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт - РИА Новости. Число туристических поездок по России в зимнем сезоне, с ноября по март, увеличится на 4 миллиона по сравнению с тем же периодом годом ранее и составит 33 миллиона, считает министра экономического развития РФ Максим Решетников. "В зимний сезон (ноябрь-март) прогнозируем 33 миллиона турпоездок: на 4 миллиона больше, чем в прошлом году", - сказал министр на Всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону.
https://ria.ru/20240930/turizm-1975576210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития ожидает рост числа турпоездок по России в зимний сезон
МЭР ожидает рост числа турпоездок по России в зимний сезон на 14 процентов