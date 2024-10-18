https://ria.ru/20241018/podmoskove-1978691683.html

Почти 750 пациентов прошли лечение в санатории НИКИ детства в Подмосковье

Почти 750 пациентов прошли лечение в санатории НИКИ детства в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2024

Почти 750 пациентов прошли лечение в санатории НИКИ детства в Подмосковье

Почти 750 детей прошли восстановительное лечение в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) в Подмосковье в этом... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:15

2024-10-18T12:15

2024-10-18T12:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Почти 750 детей прошли восстановительное лечение в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Лечение могут пройти дети, которые перенесли бронхиальную астму, бронхиты и другие заболевания. Также в отделении проходят лечение дети с орфанными заболеваниями. "В феврале этого года санаторное отделение НИКИ в Химках открыло свои двери для пациентов после ремонта. Оно оснащено всей необходимой медтехникой для проведения восстановительного лечения, в том числе ваннами для гидротерапии, аппаратами позволяющими насыщать организм кислородом и другим оборудованием", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в этом году лечение здесь прошли почти 750 детей. Данное отделение рассчитано на единовременное пребывание 45 детей в возрасте от трех до 18 лет с одним из родителей. Программа реабилитации проводится бесплатно, в рамках ОМС, по направлению лечащего врача.

https://ria.ru/20241017/podmoskove-1978577279.html

https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978414878.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), алексей сапанюк