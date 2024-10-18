https://ria.ru/20241018/plennyj-1978655349.html

Украинский пленный рассказал о бардаке в ВСУ

Украинский пленный рассказал о бардаке в ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024

Украинский пленный рассказал о бардаке в ВСУ

Многие мобилизованные офицеры ВСУ имеют за плечами только военную кафедру и являются, по сути, слабо подготовленными и необученными, заявил украинский... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:23

2024-10-18T09:23

2024-10-18T09:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Многие мобилизованные офицеры ВСУ имеют за плечами только военную кафедру и являются, по сути, слабо подготовленными и необученными, заявил украинский военнопленный на видео Минобороны РФ. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Шикун получил повестку на фронт прямо на рабочем месте. Он уверяет, что ему дали час на сбор вещей и отправили воевать, не особо беспокоясь о его боевой подготовке. "В украинской армии бардак. Многие офицеры - вообще не офицеры, просто мобилизованные, которые проходили только военную кафедру. Ничего не умеют, ничего не понимают. Всем нормальным людям очевидно, что наша бригада немощная. Все старые, плохо подготовленные. Я там два дня пробыл, сейчас и не знаю, остался ли там кто-нибудь. Ведь эти люди, когда шли в бой, даже не надеялись вернуться. Обреченность у них была какая-то", - говорит Шикун. Бронемашину, в которой ехал Сергей с сослуживцами, подбили. Контуженный, он целую неделю прятался в лесу, пока не набрёл на российские позиции, где сдался в плен.

https://ria.ru/20241018/ttsk-1978642830.html

https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины