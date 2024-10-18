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Украинский пленный рассказал о бардаке в ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:23 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/plennyj-1978655349.html
Украинский пленный рассказал о бардаке в ВСУ
Украинский пленный рассказал о бардаке в ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024
Украинский пленный рассказал о бардаке в ВСУ
Многие мобилизованные офицеры ВСУ имеют за плечами только военную кафедру и являются, по сути, слабо подготовленными и необученными, заявил украинский... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:23
2024-10-18T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Многие мобилизованные офицеры ВСУ имеют за плечами только военную кафедру и являются, по сути, слабо подготовленными и необученными, заявил украинский военнопленный на видео Минобороны РФ. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Шикун получил повестку на фронт прямо на рабочем месте. Он уверяет, что ему дали час на сбор вещей и отправили воевать, не особо беспокоясь о его боевой подготовке. "В украинской армии бардак. Многие офицеры - вообще не офицеры, просто мобилизованные, которые проходили только военную кафедру. Ничего не умеют, ничего не понимают. Всем нормальным людям очевидно, что наша бригада немощная. Все старые, плохо подготовленные. Я там два дня пробыл, сейчас и не знаю, остался ли там кто-нибудь. Ведь эти люди, когда шли в бой, даже не надеялись вернуться. Обреченность у них была какая-то", - говорит Шикун. Бронемашину, в которой ехал Сергей с сослуживцами, подбили. Контуженный, он целую неделю прятался в лесу, пока не набрёл на российские позиции, где сдался в плен.
https://ria.ru/20241018/ttsk-1978642830.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал о бардаке в ВСУ

Пленный: многие мобилизованные офицеры ВСУ имеют только военную кафедру

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Многие мобилизованные офицеры ВСУ имеют за плечами только военную кафедру и являются, по сути, слабо подготовленными и необученными, заявил украинский военнопленный на видео Минобороны РФ.
Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Шикун получил повестку на фронт прямо на рабочем месте. Он уверяет, что ему дали час на сбор вещей и отправили воевать, не особо беспокоясь о его боевой подготовке.
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"В украинской армии бардак. Многие офицеры - вообще не офицеры, просто мобилизованные, которые проходили только военную кафедру. Ничего не умеют, ничего не понимают. Всем нормальным людям очевидно, что наша бригада немощная. Все старые, плохо подготовленные. Я там два дня пробыл, сейчас и не знаю, остался ли там кто-нибудь. Ведь эти люди, когда шли в бой, даже не надеялись вернуться. Обреченность у них была какая-то", - говорит Шикун.
Бронемашину, в которой ехал Сергей с сослуживцами, подбили. Контуженный, он целую неделю прятался в лесу, пока не набрёл на российские позиции, где сдался в плен.
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