https://ria.ru/20241018/plastika-1978636810.html

Хирург рассказала, на сколько лет омолаживает пластика

Хирург рассказала, на сколько лет омолаживает пластика - РИА Новости, 18.10.2024

Хирург рассказала, на сколько лет омолаживает пластика

Благодаря пластической операции в среднем можно помолодеть лет на 5-7, заявила РИА Новости главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T04:51

2024-10-18T04:51

2024-10-18T10:00

наталья мантурова

россия

общество

пластическая хирургия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

молодость

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Благодаря пластической операции в среднем можно помолодеть лет на 5-7, заявила РИА Новости главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова. "В среднем лет на 5-7 можно помолодеть, а при комплексном подходе даже лет на 20", — сказала Мантурова. Она отметила, что есть возможность выполнять и повторные операции, но каждый раз необходимость в этом определяется индивидуально на консультации с врачом. Промежуток времени между повторными операциями определяется показаниями, пояснила Мантурова. В случае корректирующих операций это могут быть небольшие периоды, а при повторных плановых вмешательствах между операциями могут пройти годы, уточнила она.

https://ria.ru/20240703/bayden-1957212916.html

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наталья мантурова, россия, общество, пластическая хирургия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), молодость