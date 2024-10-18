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Хирург рассказала, на сколько лет омолаживает пластика - РИА Новости, 18.10.2024
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04:51 18.10.2024 (обновлено: 10:00 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/plastika-1978636810.html
Хирург рассказала, на сколько лет омолаживает пластика
Хирург рассказала, на сколько лет омолаживает пластика - РИА Новости, 18.10.2024
Хирург рассказала, на сколько лет омолаживает пластика
Благодаря пластической операции в среднем можно помолодеть лет на 5-7, заявила РИА Новости главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T04:51
2024-10-18T10:00
наталья мантурова
россия
общество
пластическая хирургия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
молодость
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Благодаря пластической операции в среднем можно помолодеть лет на 5-7, заявила РИА Новости главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова. "В среднем лет на 5-7 можно помолодеть, а при комплексном подходе даже лет на 20", — сказала Мантурова. Она отметила, что есть возможность выполнять и повторные операции, но каждый раз необходимость в этом определяется индивидуально на консультации с врачом. Промежуток времени между повторными операциями определяется показаниями, пояснила Мантурова. В случае корректирующих операций это могут быть небольшие периоды, а при повторных плановых вмешательствах между операциями могут пройти годы, уточнила она.
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наталья мантурова, россия, общество, пластическая хирургия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), молодость
Наталья Мантурова, Россия, Общество, пластическая хирургия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), молодость
Хирург рассказала, на сколько лет омолаживает пластика

Хирург Мантурова: пластическая операция омолаживает на 5-7 лет

© РИА Новости / Нина ЗотинаНаталья Мантурова на онлайн-конференции на тему: "Наука и образование в пластической хирургии"
Наталья Мантурова на онлайн-конференции на тему: Наука и образование в пластической хирургии - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Наталья Мантурова на онлайн-конференции на тему: "Наука и образование в пластической хирургии". Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Благодаря пластической операции в среднем можно помолодеть лет на 5-7, заявила РИА Новости главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова.
"В среднем лет на 5-7 можно помолодеть, а при комплексном подходе даже лет на 20", — сказала Мантурова.
Она отметила, что есть возможность выполнять и повторные операции, но каждый раз необходимость в этом определяется индивидуально на консультации с врачом.
Промежуток времени между повторными операциями определяется показаниями, пояснила Мантурова. В случае корректирующих операций это могут быть небольшие периоды, а при повторных плановых вмешательствах между операциями могут пройти годы, уточнила она.
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Наталья МантуроваРоссияОбществопластическая хирургияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)молодость
 
 
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