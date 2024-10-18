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Шмыгаль прокомментировал секретные положения "плана победы" - РИА Новости, 18.10.2024
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15:46 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/plan-1978760219.html
Шмыгаль прокомментировал секретные положения "плана победы"
Шмыгаль прокомментировал секретные положения "плана победы" - РИА Новости, 18.10.2024
Шмыгаль прокомментировал секретные положения "плана победы"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что секретные положения украинского так называемого "плана победы" не содержат пунктов о ядерном оружии, они... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:46
2024-10-18T15:46
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что секретные положения украинского так называемого "плана победы" не содержат пунктов о ядерном оружии, они касаются предоставления Киеву военной помощи. "Есть три секретных поправки, которые мы отправили партнерам, кто может дать нам специальное оборудование для сдерживания России от эскалации в будущем... Это не ядерное оборудование, не ядерная помощь, просто военная", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции с финским коллегой, которая транслировалась в YouTube-канале правительства Финляндии. Ранее Владимир Зеленский в ходе саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, подчеркнул он, его стране останется только ядерное перевооружение, при этом добавив, что украинская сторона выбирает альянс. Украина в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России, утверждал Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.
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в мире, украина, россия, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
Шмыгаль прокомментировал секретные положения "плана победы"

Шмыгаль: секретные положения "плана победы" не содержат пунктов о ядерном оружии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что секретные положения украинского так называемого "плана победы" не содержат пунктов о ядерном оружии, они касаются предоставления Киеву военной помощи.
"Есть три секретных поправки, которые мы отправили партнерам, кто может дать нам специальное оборудование для сдерживания России от эскалации в будущем... Это не ядерное оборудование, не ядерная помощь, просто военная", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции с финским коллегой, которая транслировалась в YouTube-канале правительства Финляндии.
Ранее Владимир Зеленский в ходе саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, подчеркнул он, его стране останется только ядерное перевооружение, при этом добавив, что украинская сторона выбирает альянс.
Украина в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России, утверждал Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Эксперт прокомментировал заявления Киева о создании ядерного оружия
Вчера, 10:52
 
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