https://ria.ru/20241018/plan-1978716402.html

План Зеленского неудобен для НАТО, заявил французский политик

План Зеленского неудобен для НАТО, заявил французский политик - РИА Новости, 18.10.2024

План Зеленского неудобен для НАТО, заявил французский политик

Так называемый "план победы" Владимира Зеленского неудобен для НАТО, которая отстраняется от обещания принять Украину, заявил РИА Новости лидер французской... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:25

2024-10-18T13:25

2024-10-18T13:25

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ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского неудобен для НАТО, которая отстраняется от обещания принять Украину, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "План" Зеленского совершенно бредовый, даже неудобный для НАТО, которая в некоторых аспектах пытается дистанцироваться, как, например, в вопросе немедленного вступления Украины в альянс, что гарантировало бы начало третьей мировой войны", - заявил Филиппо. По его словам, Зеленский всеми способами добивается глобализации конфликта, так как Украина проигрывает на фронте. "Зеленский подталкивает Запад к третьей мировой войне. Это самоубийственная стратегия, потому что он проигрывает, и поэтому представляет этот безумный план, который даже его союзников ставит в затруднительное положение. Но его единственный шанс выиграть – это мировая война, иначе ему конец", - сказал политик. По мнению Филиппо, Зеленский также пытается вынудить Запад отправить солдат на Украину. Он также заявил, что "секретный пункт" плана о размещении на территории Украины неядерных сдерживающих вооружений "звучит очень странно после заявлений Зеленского о намерении сделать Украину ядерной державой, которые потом и были наполовину опровергнуты". "Нам необходимо максимально дистанцироваться от этого плана. Мы должны прекратить диалог с этим опасным персонажем, покинуть НАТО и защищать свободную Францию, чтобы она могла защищать мир и свои интересы", - добавил политик. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что пока рано говорить о поддержке плана, в котором "много политических и военных аспектов", отметив, что "мы должны посмотреть, что мы сможем сделать, а что нет". Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241018/premer-1978713135.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978602966.html

https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978629243.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, флориан филиппо, марк рютте, патриот, нато