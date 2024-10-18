https://ria.ru/20241018/pirotekhdtp-1978643965.html

В Приамурье возбудили дело после ДТП с грузовиком, который вез пиротехнику

В Приамурье возбудили дело после ДТП с грузовиком, который вез пиротехнику - РИА Новости, 18.10.2024

В Приамурье возбудили дело после ДТП с грузовиком, который вез пиротехнику

Следователи в Приамурье возбудили уголовное дело о нарушении ПДД после столкновения легковушки и перевозившего пиротехнику грузовика, при котором погибли четыре РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T07:33

2024-10-18T07:33

2024-10-18T09:58

происшествия

авто

россия

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дтп

погибшие

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978654424_0:200:1280:920_1920x0_80_0_0_aa0c195ed12a6408825f8b99dd11d567.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Следователи в Приамурье возбудили уголовное дело о нарушении ПДД после столкновения легковушки и перевозившего пиротехнику грузовика, при котором погибли четыре человека, сообщило региональное СУСК РФ в Telegram-канале. "Следственным отделом по городу Белогорску следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.В МЧС добавили, что грузовик и легковушка столкнулись в Амурском области, после чего оба авто загорелись. Водитель грузовика госпитализирован, четыре человека из легкового авто, в том числе двое детей, погибли. В соцсетях разошлись кадры с места аварии – в темноте на трассе масштабно взрываются салюты. По данным УМВД, грузовик перевозил пиротехнику, которая загорелась после столкновения. В полиции РИА Новости сообщили, что водитель — женщина 1981 года рождения — управляя Toyota Prius, при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставила преимущество грузовику, который двигался по главной дороге. Следователь с участием следователя-криминалиста осмотрели место происшествия и машины, назначены судебные экспертизы.

https://ria.ru/20241018/dtp-1978635161.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп, погибшие