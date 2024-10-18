В Приамурье возбудили дело после ДТП с грузовиком, который вез пиротехнику
СУСК РФ в Приамурье возбудило дело о нарушении ПДД по факту ДТП с грузовиком
© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС России на месте ДТП в Амурской области с участием легкового автомобиля и грузовика, перевозившего пиротехнические изделия. 18 октября 2024
© Фото : МЧС России
Сотрудник МЧС России на месте ДТП в Амурской области с участием легкового автомобиля и грузовика, перевозившего пиротехнические изделия. 18 октября 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Следователи в Приамурье возбудили уголовное дело о нарушении ПДД после столкновения легковушки и перевозившего пиротехнику грузовика, при котором погибли четыре человека, сообщило региональное СУСК РФ в Telegram-канале.
"Следственным отделом по городу Белогорску следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что грузовик и легковушка столкнулись в Амурском области, после чего оба авто загорелись. Водитель грузовика госпитализирован, четыре человека из легкового авто, в том числе двое детей, погибли. В соцсетях разошлись кадры с места аварии – в темноте на трассе масштабно взрываются салюты.
По данным УМВД, грузовик перевозил пиротехнику, которая загорелась после столкновения. В полиции РИА Новости сообщили, что водитель — женщина 1981 года рождения — управляя Toyota Prius, при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставила преимущество грузовику, который двигался по главной дороге.
Следователь с участием следователя-криминалиста осмотрели место происшествия и машины, назначены судебные экспертизы.