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В Приамурье возбудили дело после ДТП с грузовиком, который вез пиротехнику - РИА Новости, 18.10.2024
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07:33 18.10.2024 (обновлено: 09:58 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/pirotekhdtp-1978643965.html
В Приамурье возбудили дело после ДТП с грузовиком, который вез пиротехнику
В Приамурье возбудили дело после ДТП с грузовиком, который вез пиротехнику - РИА Новости, 18.10.2024
В Приамурье возбудили дело после ДТП с грузовиком, который вез пиротехнику
Следователи в Приамурье возбудили уголовное дело о нарушении ПДД после столкновения легковушки и перевозившего пиротехнику грузовика, при котором погибли четыре РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:33
2024-10-18T09:58
происшествия
авто
россия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп
погибшие
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Следователи в Приамурье возбудили уголовное дело о нарушении ПДД после столкновения легковушки и перевозившего пиротехнику грузовика, при котором погибли четыре человека, сообщило региональное СУСК РФ в Telegram-канале. "Следственным отделом по городу Белогорску следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.В МЧС добавили, что грузовик и легковушка столкнулись в Амурском области, после чего оба авто загорелись. Водитель грузовика госпитализирован, четыре человека из легкового авто, в том числе двое детей, погибли. В соцсетях разошлись кадры с места аварии – в темноте на трассе масштабно взрываются салюты. По данным УМВД, грузовик перевозил пиротехнику, которая загорелась после столкновения. В полиции РИА Новости сообщили, что водитель — женщина 1981 года рождения — управляя Toyota Prius, при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставила преимущество грузовику, который двигался по главной дороге. Следователь с участием следователя-криминалиста осмотрели место происшествия и машины, назначены судебные экспертизы.
https://ria.ru/20241018/dtp-1978635161.html
россия
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происшествия, авто, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп, погибшие
Происшествия, Авто, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП, погибшие
В Приамурье возбудили дело после ДТП с грузовиком, который вез пиротехнику

СУСК РФ в Приамурье возбудило дело о нарушении ПДД по факту ДТП с грузовиком

© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС России на месте ДТП в Амурской области с участием легкового автомобиля и грузовика, перевозившего пиротехнические изделия. 18 октября 2024
Сотрудник МЧС России на месте ДТП в Амурской области с участием легкового автомобиля и грузовика, перевозившего пиротехнические изделия. 18 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : МЧС России
Сотрудник МЧС России на месте ДТП в Амурской области с участием легкового автомобиля и грузовика, перевозившего пиротехнические изделия. 18 октября 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Следователи в Приамурье возбудили уголовное дело о нарушении ПДД после столкновения легковушки и перевозившего пиротехнику грузовика, при котором погибли четыре человека, сообщило региональное СУСК РФ в Telegram-канале.
"Следственным отделом по городу Белогорску следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что грузовик и легковушка столкнулись в Амурском области, после чего оба авто загорелись. Водитель грузовика госпитализирован, четыре человека из легкового авто, в том числе двое детей, погибли. В соцсетях разошлись кадры с места аварии – в темноте на трассе масштабно взрываются салюты.
По данным УМВД, грузовик перевозил пиротехнику, которая загорелась после столкновения. В полиции РИА Новости сообщили, что водитель — женщина 1981 года рождения — управляя Toyota Prius, при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставила преимущество грузовику, который двигался по главной дороге.
Следователь с участием следователя-криминалиста осмотрели место происшествия и машины, назначены судебные экспертизы.
ДТП в Амурской области с участием легкового автомобиля и грузовика, перевозившего пиротехнические изделия. 17 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
ДТП cо взрывом пиротехники в Приамурье спровоцировала водитель легковушки
04:12
 
ПроисшествияАвтоРоссияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДТПпогибшие
 
 
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