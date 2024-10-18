https://ria.ru/20241018/peyn-1978629089.html
Группа One Direction опубликовала первый пост после гибели певца Пейна
Группа One Direction опубликовала первый пост после гибели певца Пейна - РИА Новости, 18.10.2024
Группа One Direction опубликовала первый пост после гибели певца Пейна
Группа One Direction опубликовала первую за четыре года запись в соцсетях, где выразила сожаления в связи с гибелью бывшего участника коллектива Лиама Пейна. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T01:52
2024-10-18T01:52
2024-10-18T01:54
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Группа One Direction опубликовала первую за четыре года запись в соцсетях, где выразила сожаления в связи с гибелью бывшего участника коллектива Лиама Пейна. "Мы полностью опустошены новостями о смерти Лиама… Пока что нам потребуется время для скорби и принятия потери нашего брата, которого мы горячо любили ", - говорится в сообщении группы в соцсети Instagram*.Запись стала первым постом коллектива с июля 2020 года. За 2 часа с момента выхода она набрала 2,2 миллиона лайков и 212 тысяч комментариев. В среду глава службы скорой помощи Буэнос-Айреса Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна. Предположительно, певец был под воздействием наркотиков или алкоголя. Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера Пейна, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин. Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241017/peyn-1978431784.html
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в мире, буэнос-айрес (город)
Культура, В мире, Буэнос-Айрес (город)
Группа One Direction опубликовала первый пост после гибели певца Пейна
One Direction в первом за четыре года посте выразила скорбь по погибшему Пейну
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Группа One Direction опубликовала первую за четыре года запись в соцсетях, где выразила сожаления в связи с гибелью бывшего участника коллектива Лиама Пейна.
"Мы полностью опустошены новостями о смерти Лиама… Пока что нам потребуется время для скорби и принятия потери нашего брата, которого мы горячо любили ", - говорится в сообщении группы в соцсети Instagram*.
Запись стала первым постом коллектива с июля 2020 года. За 2 часа с момента выхода она набрала 2,2 миллиона лайков и 212 тысяч комментариев.
В среду глава службы скорой помощи Буэнос-Айреса
Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна. Предположительно, певец был под воздействием наркотиков или алкоголя.
Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера Пейна, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин. Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.