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Группа One Direction опубликовала первый пост после гибели певца Пейна - РИА Новости, 18.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:52 18.10.2024 (обновлено: 01:54 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/peyn-1978629089.html
Группа One Direction опубликовала первый пост после гибели певца Пейна
Группа One Direction опубликовала первый пост после гибели певца Пейна - РИА Новости, 18.10.2024
Группа One Direction опубликовала первый пост после гибели певца Пейна
Группа One Direction опубликовала первую за четыре года запись в соцсетях, где выразила сожаления в связи с гибелью бывшего участника коллектива Лиама Пейна. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T01:52
2024-10-18T01:54
культура
в мире
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Группа One Direction опубликовала первую за четыре года запись в соцсетях, где выразила сожаления в связи с гибелью бывшего участника коллектива Лиама Пейна. "Мы полностью опустошены новостями о смерти Лиама… Пока что нам потребуется время для скорби и принятия потери нашего брата, которого мы горячо любили ", - говорится в сообщении группы в соцсети Instagram*.Запись стала первым постом коллектива с июля 2020 года. За 2 часа с момента выхода она набрала 2,2 миллиона лайков и 212 тысяч комментариев. В среду глава службы скорой помощи Буэнос-Айреса Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна. Предположительно, певец был под воздействием наркотиков или алкоголя. Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера Пейна, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин. Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241017/peyn-1978431784.html
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в мире, буэнос-айрес (город)
Культура, В мире, Буэнос-Айрес (город)
Группа One Direction опубликовала первый пост после гибели певца Пейна

One Direction в первом за четыре года посте выразила скорбь по погибшему Пейну

© AP Photo / Natacha PisarenkoСтихийный мемориала у отеля, где умер Лиам Пейн
Стихийный мемориала у отеля, где умер Лиам Пейн - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Стихийный мемориала у отеля, где умер Лиам Пейн. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Группа One Direction опубликовала первую за четыре года запись в соцсетях, где выразила сожаления в связи с гибелью бывшего участника коллектива Лиама Пейна.
"Мы полностью опустошены новостями о смерти Лиама… Пока что нам потребуется время для скорби и принятия потери нашего брата, которого мы горячо любили ", - говорится в сообщении группы в соцсети Instagram*.
Певец Лиам Пейн из британской группы One Direction - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
СМИ: британский певец Пейн был крайне подавлен перед гибелью
Вчера, 05:02
Запись стала первым постом коллектива с июля 2020 года. За 2 часа с момента выхода она набрала 2,2 миллиона лайков и 212 тысяч комментариев.
В среду глава службы скорой помощи Буэнос-Айреса Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна. Предположительно, певец был под воздействием наркотиков или алкоголя.
Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера Пейна, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин. Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Британский певец Лиам Пэйн - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
СМИ: в номере Лиама Пейна нашли лекарства и алкоголь
Вчера, 17:44
 
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