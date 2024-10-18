https://ria.ru/20241018/peyn-1978629089.html

Группа One Direction опубликовала первый пост после гибели певца Пейна

Группа One Direction опубликовала первый пост после гибели певца Пейна - РИА Новости, 18.10.2024

Группа One Direction опубликовала первый пост после гибели певца Пейна

Группа One Direction опубликовала первую за четыре года запись в соцсетях, где выразила сожаления в связи с гибелью бывшего участника коллектива Лиама Пейна. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T01:52

2024-10-18T01:52

2024-10-18T01:54

культура

в мире

буэнос-айрес (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978628953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c6e4551bf267b1f0b1a430fa053a2a1.jpg

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Группа One Direction опубликовала первую за четыре года запись в соцсетях, где выразила сожаления в связи с гибелью бывшего участника коллектива Лиама Пейна. "Мы полностью опустошены новостями о смерти Лиама… Пока что нам потребуется время для скорби и принятия потери нашего брата, которого мы горячо любили ", - говорится в сообщении группы в соцсети Instagram*.Запись стала первым постом коллектива с июля 2020 года. За 2 часа с момента выхода она набрала 2,2 миллиона лайков и 212 тысяч комментариев. В среду глава службы скорой помощи Буэнос-Айреса Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна. Предположительно, певец был под воздействием наркотиков или алкоголя. Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера Пейна, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин. Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241017/peyn-1978431784.html

https://ria.ru/20241017/payne-1978569276.html

буэнос-айрес (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, буэнос-айрес (город)