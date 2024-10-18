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Петербуржец подрался с мужчиной в троллейбусе и распылил газ - РИА Новости, 18.10.2024
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08:36 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/peterburg-1978648274.html
Петербуржец подрался с мужчиной в троллейбусе и распылил газ
Петербуржец подрался с мужчиной в троллейбусе и распылил газ - РИА Новости, 18.10.2024
Петербуржец подрался с мужчиной в троллейбусе и распылил газ
Молодой житель Санкт-Петербурга устроил драку в троллейбусе, распылив газ в лицо оппоненту, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:36
2024-10-18T08:36
происшествия
санкт-петербург
россия
кировский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Молодой житель Санкт-Петербурга устроил драку в троллейбусе, распылив газ в лицо оппоненту, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Кировского района поступило сообщение о том, что у дома №27 на улице Зины Портновой происходит драка в салоне троллейбуса, один из ее участников распылил газ. "На место незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали предполагаемого зачинщика конфликта. Им оказался 21-летний молодой человек. По предварительным данным, именно он спровоцировал конфликт с 59-летним пассажиром, ударил его и распылил ему в лицо перцовый баллончик", – рассказали в полиции. Пострадавший, которому пришлось обратиться к медикам, написал заявление в полицию. В отношении инициатора конфликта составлен административный протокол по статье о побоях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240718/gas-1960579182.html
https://ria.ru/20240714/politsija-1959595334.html
санкт-петербург
россия
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происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Кировский район
Петербуржец подрался с мужчиной в троллейбусе и распылил газ

В Петербурге двое мужчин подрались в троллейбусе, один из них применил газ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Молодой житель Санкт-Петербурга устроил драку в троллейбусе, распылив газ в лицо оппоненту, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Кировского района поступило сообщение о том, что у дома №27 на улице Зины Портновой происходит драка в салоне троллейбуса, один из ее участников распылил газ.
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"На место незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали предполагаемого зачинщика конфликта. Им оказался 21-летний молодой человек. По предварительным данным, именно он спровоцировал конфликт с 59-летним пассажиром, ударил его и распылил ему в лицо перцовый баллончик", – рассказали в полиции.
Пострадавший, которому пришлось обратиться к медикам, написал заявление в полицию.
В отношении инициатора конфликта составлен административный протокол по статье о побоях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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