https://ria.ru/20241018/peterburg-1978648274.html

Петербуржец подрался с мужчиной в троллейбусе и распылил газ

Петербуржец подрался с мужчиной в троллейбусе и распылил газ - РИА Новости, 18.10.2024

Петербуржец подрался с мужчиной в троллейбусе и распылил газ

Молодой житель Санкт-Петербурга устроил драку в троллейбусе, распылив газ в лицо оппоненту, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:36

2024-10-18T08:36

2024-10-18T08:36

происшествия

санкт-петербург

россия

кировский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Молодой житель Санкт-Петербурга устроил драку в троллейбусе, распылив газ в лицо оппоненту, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Кировского района поступило сообщение о том, что у дома №27 на улице Зины Портновой происходит драка в салоне троллейбуса, один из ее участников распылил газ. "На место незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали предполагаемого зачинщика конфликта. Им оказался 21-летний молодой человек. По предварительным данным, именно он спровоцировал конфликт с 59-летним пассажиром, ударил его и распылил ему в лицо перцовый баллончик", – рассказали в полиции. Пострадавший, которому пришлось обратиться к медикам, написал заявление в полицию. В отношении инициатора конфликта составлен административный протокол по статье о побоях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240718/gas-1960579182.html

https://ria.ru/20240714/politsija-1959595334.html

санкт-петербург

россия

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район