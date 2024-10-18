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Песков заявил о гуманитарной катастрофе в Газе и Ливане

Песков заявил о гуманитарной катастрофе в Газе и Ливане - РИА Новости, 18.10.2024

Песков заявил о гуманитарной катастрофе в Газе и Ливане

В ГАЗЕ И В МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Гуманитарная катастрофа и последствия для мирных жителей сектора Газа и Ливана вызывает наибольшую обеспокоенность... РИА Новости, 18.10.2024

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В ГАЗЕ И В МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Гуманитарная катастрофа и последствия для мирных жителей сектора Газа и Ливана вызывает наибольшую обеспокоенность Москвы в контексте обстановки на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Для нас главное - те последствия для мирного населения, которые мы наблюдаем. Для нас это вызывает существенную обеспокоенность. Это гуманитарная катастрофа, которая наблюдается и в Газе, и в Ливане, вот это является предметом нашей серьезной озабоченности", - сказал Песков, комментируя ликвидацию лидера ХАМАС.В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Яхья Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными.

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Раненый глава ХАМАС Яхья Синвар пытается защититься от израильского дрона Армия Израиля показала кадры, как раненый глава ХАМАС Яхья Синвар в полуразрушенном доме на юге сектора Газа за считанные минуты до ликвидации пытается защититься от израильского дрона с помощью предмета, напоминающего палку. 2024-10-18T11:44 true PT0M47S

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