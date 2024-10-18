https://ria.ru/20241018/peregovory-1978796131.html
Украина выдвигает свои требования, это не переговоры, заявил Путин
Украина выдвигает свои требования, это не переговоры, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Украина выдвигает свои требования, это не переговоры, заявил Путин
Украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, это не переговоры, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:35
2024-10-18T17:35
2024-10-18T17:44
в мире
владимир путин
украина
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, это не переговоры, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Я уже говорил: украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и всё. Это же не переговоры. Они вели с нами переговоры, но прекратили их после того, как были достигнуты договоренности в Стамбуле, вот и все", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина
В мире, Владимир Путин, Украина
Украина выдвигает свои требования, это не переговоры, заявил Путин
Путин: украинская сторона выдвигает свои требования, это не переговоры