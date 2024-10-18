https://ria.ru/20241018/peregovory-1978796131.html

Украина выдвигает свои требования, это не переговоры, заявил Путин

Украина выдвигает свои требования, это не переговоры, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Украина выдвигает свои требования, это не переговоры, заявил Путин

Украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, это не переговоры, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:35

2024-10-18T17:35

2024-10-18T17:44

в мире

владимир путин

украина

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, это не переговоры, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Я уже говорил: украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и всё. Это же не переговоры. Они вели с нами переговоры, но прекратили их после того, как были достигнуты договоренности в Стамбуле, вот и все", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978795570.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, украина