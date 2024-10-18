https://ria.ru/20241018/peregovory-1978762007.html

Белый дом назвал главную тему переговоров Байдена и Шольца

Белый дом назвал главную тему переговоров Байдена и Шольца - РИА Новости, 18.10.2024

Белый дом назвал главную тему переговоров Байдена и Шольца

Поддержка Украины, включая так называемый “план победы" Владимира Зеленского, выделение кредита Киеву с погашением доходами от замороженных активов России и... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:54

2024-10-18T15:54

2024-10-18T16:13

украина

россия

джо байден

олаф шольц

в мире

киев

владимир зеленский

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Поддержка Украины, включая так называемый “план победы" Владимира Зеленского, выделение кредита Киеву с погашением доходами от замороженных активов России и другие вопросы, стала главной темой переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби.“Главными темами обсуждения, конечно же, были Украина, дальнейшие обсуждения того, как мы собираемся продолжить работу с ЕС по поиску пути использовать российские суверенные активы для помощи в реконструкции”, - сообщил он журналистам на брифинге.Он уточнил, что обсуждался так называемый “план победы” Зеленского, ситуация на поле боя и дальнейшие перспективы конфликта.

https://ria.ru/20241018/bayden-1978733687.html

украина

россия

киев

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

украина, россия, джо байден, олаф шольц, в мире, киев, владимир зеленский, евросоюз