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Белый дом назвал главную тему переговоров Байдена и Шольца - РИА Новости, 18.10.2024
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15:54 18.10.2024 (обновлено: 16:13 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/peregovory-1978762007.html
Белый дом назвал главную тему переговоров Байдена и Шольца
Белый дом назвал главную тему переговоров Байдена и Шольца - РИА Новости, 18.10.2024
Белый дом назвал главную тему переговоров Байдена и Шольца
Поддержка Украины, включая так называемый “план победы" Владимира Зеленского, выделение кредита Киеву с погашением доходами от замороженных активов России и... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:54
2024-10-18T16:13
украина
россия
джо байден
олаф шольц
в мире
киев
владимир зеленский
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Поддержка Украины, включая так называемый “план победы" Владимира Зеленского, выделение кредита Киеву с погашением доходами от замороженных активов России и другие вопросы, стала главной темой переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби.“Главными темами обсуждения, конечно же, были Украина, дальнейшие обсуждения того, как мы собираемся продолжить работу с ЕС по поиску пути использовать российские суверенные активы для помощи в реконструкции”, - сообщил он журналистам на брифинге.Он уточнил, что обсуждался так называемый “план победы” Зеленского, ситуация на поле боя и дальнейшие перспективы конфликта.
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украина, россия, джо байден, олаф шольц, в мире, киев, владимир зеленский, евросоюз
Украина, Россия, Джо Байден, Олаф Шольц, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз
Белый дом назвал главную тему переговоров Байдена и Шольца

Белый дом: поддержка Украины стала главной темой переговоров Байдена и Шольца

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместного заявления для прессы в Берлине
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместного заявления для прессы в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместного заявления для прессы в Берлине
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Поддержка Украины, включая так называемый “план победы" Владимира Зеленского, выделение кредита Киеву с погашением доходами от замороженных активов России и другие вопросы, стала главной темой переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби.
«
“Главными темами обсуждения, конечно же, были Украина, дальнейшие обсуждения того, как мы собираемся продолжить работу с ЕС по поиску пути использовать российские суверенные активы для помощи в реконструкции”, - сообщил он журналистам на брифинге.
Он уточнил, что обсуждался так называемый “план победы” Зеленского, ситуация на поле боя и дальнейшие перспективы конфликта.
Президент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. 18 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
США и Германия обязаны поддерживать Украину, заявил Байден
Вчера, 14:26
 
УкраинаРоссияДжо БайденОлаф ШольцВ миреКиевВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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