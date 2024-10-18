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Приморский поселок Дунай покрыло пеплом при запуске котельной - РИА Новости, 18.10.2024
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09:10 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/pepel-1978653608.html
Приморский поселок Дунай покрыло пеплом при запуске котельной
Приморский поселок Дунай покрыло пеплом при запуске котельной - РИА Новости, 18.10.2024
Приморский поселок Дунай покрыло пеплом при запуске котельной
Выброс пепла в поселке Дунай в Приморье произошел, по данным ресурсоснабжающей организации, из-за единичного сбоя при запуске котельной, но он уже устранен,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:10
2024-10-18T09:10
происшествия
дунай (река)
фокино
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Выброс пепла в поселке Дунай в Приморье произошел, по данным ресурсоснабжающей организации, из-за единичного сбоя при запуске котельной, но он уже устранен, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации закрытого административно-территориального образования Фокино Екатерина Приписнова. В Telegram-каналах распространилось видео, на котором из трубы котельной валит черный дым, он разносится по всему поселку. На других роликах – толстый слой пепла на земле. В публикациях отмечается, что это произошло после того, как в Дунае запустили котельную, чтобы включить отопление. "Отоплением занимается "ИКС- Фокино". По данным организации, при запуске котельной произошел единичный случай, сбой, уже все отладили, все нормализовалось. Выхлопа нет", - сказала Приписнова. По ее словам, власти Фокино хотели прислать помощь для уборки, но с утра в Дунае несколько часов шел дождь, и весь пепел прибило осадками и смыло. "К 2026 году "ИКС- Фокино" планирует обновить котельную в Дунае, построить новую, экологичную – на газе вместо старой (на угле – ред.)", - отметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20241018/energodar-1978646457.html
https://ria.ru/20240909/vladivostok-1971509877.html
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происшествия, дунай (река), фокино
Происшествия, Дунай (река), Фокино
Приморский поселок Дунай покрыло пеплом при запуске котельной

Приморский поселок Дунай покрыло пеплом из-за сбоя при запуске котельной

© Фото : @dunai.primorye/TelegramДым идет из трубы котельной в поселке Дунай
Дым идет из трубы котельной в поселке Дунай - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : @dunai.primorye/Telegram
Дым идет из трубы котельной в поселке Дунай
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Выброс пепла в поселке Дунай в Приморье произошел, по данным ресурсоснабжающей организации, из-за единичного сбоя при запуске котельной, но он уже устранен, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации закрытого административно-территориального образования Фокино Екатерина Приписнова.
В Telegram-каналах распространилось видео, на котором из трубы котельной валит черный дым, он разносится по всему поселку. На других роликах – толстый слой пепла на земле. В публикациях отмечается, что это произошло после того, как в Дунае запустили котельную, чтобы включить отопление.
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"Отоплением занимается "ИКС- Фокино". По данным организации, при запуске котельной произошел единичный случай, сбой, уже все отладили, все нормализовалось. Выхлопа нет", - сказала Приписнова.
По ее словам, власти Фокино хотели прислать помощь для уборки, но с утра в Дунае несколько часов шел дождь, и весь пепел прибило осадками и смыло.
"К 2026 году "ИКС- Фокино" планирует обновить котельную в Дунае, построить новую, экологичную – на газе вместо старой (на угле – ред.)", - отметила собеседница агентства.
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