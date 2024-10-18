https://ria.ru/20241018/pepel-1978653608.html

Приморский поселок Дунай покрыло пеплом при запуске котельной

Приморский поселок Дунай покрыло пеплом при запуске котельной - РИА Новости, 18.10.2024

Приморский поселок Дунай покрыло пеплом при запуске котельной

Выброс пепла в поселке Дунай в Приморье произошел, по данным ресурсоснабжающей организации, из-за единичного сбоя при запуске котельной, но он уже устранен,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:10

2024-10-18T09:10

2024-10-18T09:10

происшествия

дунай (река)

фокино

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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Выброс пепла в поселке Дунай в Приморье произошел, по данным ресурсоснабжающей организации, из-за единичного сбоя при запуске котельной, но он уже устранен, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации закрытого административно-территориального образования Фокино Екатерина Приписнова. В Telegram-каналах распространилось видео, на котором из трубы котельной валит черный дым, он разносится по всему поселку. На других роликах – толстый слой пепла на земле. В публикациях отмечается, что это произошло после того, как в Дунае запустили котельную, чтобы включить отопление. "Отоплением занимается "ИКС- Фокино". По данным организации, при запуске котельной произошел единичный случай, сбой, уже все отладили, все нормализовалось. Выхлопа нет", - сказала Приписнова. По ее словам, власти Фокино хотели прислать помощь для уборки, но с утра в Дунае несколько часов шел дождь, и весь пепел прибило осадками и смыло. "К 2026 году "ИКС- Фокино" планирует обновить котельную в Дунае, построить новую, экологичную – на газе вместо старой (на угле – ред.)", - отметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20241018/energodar-1978646457.html

https://ria.ru/20240909/vladivostok-1971509877.html

дунай (река)

фокино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дунай (река), фокино