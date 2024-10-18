https://ria.ru/20241018/pepel-1978653608.html
Приморский поселок Дунай покрыло пеплом при запуске котельной
Приморский поселок Дунай покрыло пеплом при запуске котельной - РИА Новости, 18.10.2024
Приморский поселок Дунай покрыло пеплом при запуске котельной
Выброс пепла в поселке Дунай в Приморье произошел, по данным ресурсоснабжающей организации, из-за единичного сбоя при запуске котельной, но он уже устранен,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:10
2024-10-18T09:10
2024-10-18T09:10
происшествия
дунай (река)
фокино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978653409_0:114:738:529_1920x0_80_0_0_ce9d24928bb6a69631462213b45558b3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Выброс пепла в поселке Дунай в Приморье произошел, по данным ресурсоснабжающей организации, из-за единичного сбоя при запуске котельной, но он уже устранен, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации закрытого административно-территориального образования Фокино Екатерина Приписнова. В Telegram-каналах распространилось видео, на котором из трубы котельной валит черный дым, он разносится по всему поселку. На других роликах – толстый слой пепла на земле. В публикациях отмечается, что это произошло после того, как в Дунае запустили котельную, чтобы включить отопление. "Отоплением занимается "ИКС- Фокино". По данным организации, при запуске котельной произошел единичный случай, сбой, уже все отладили, все нормализовалось. Выхлопа нет", - сказала Приписнова. По ее словам, власти Фокино хотели прислать помощь для уборки, но с утра в Дунае несколько часов шел дождь, и весь пепел прибило осадками и смыло. "К 2026 году "ИКС- Фокино" планирует обновить котельную в Дунае, построить новую, экологичную – на газе вместо старой (на угле – ред.)", - отметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20241018/energodar-1978646457.html
https://ria.ru/20240909/vladivostok-1971509877.html
дунай (река)
фокино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978653409_0:2:738:556_1920x0_80_0_0_0ab8c9aa71c19028d4ec12e109feba10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дунай (река), фокино
Происшествия, Дунай (река), Фокино
Приморский поселок Дунай покрыло пеплом при запуске котельной
Приморский поселок Дунай покрыло пеплом из-за сбоя при запуске котельной
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Выброс пепла в поселке Дунай в Приморье произошел, по данным ресурсоснабжающей организации, из-за единичного сбоя при запуске котельной, но он уже устранен, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации закрытого административно-территориального образования Фокино Екатерина Приписнова.
В Telegram-каналах распространилось видео, на котором из трубы котельной валит черный дым, он разносится по всему поселку. На других роликах – толстый слой пепла на земле. В публикациях отмечается, что это произошло после того, как в Дунае запустили котельную, чтобы включить отопление.
"Отоплением занимается "ИКС- Фокино". По данным организации, при запуске котельной произошел единичный случай, сбой, уже все отладили, все нормализовалось. Выхлопа нет", - сказала Приписнова.
По ее словам, власти Фокино хотели прислать помощь для уборки, но с утра в Дунае несколько часов шел дождь, и весь пепел прибило осадками и смыло.
"К 2026 году "ИКС- Фокино" планирует обновить котельную в Дунае, построить новую, экологичную – на газе вместо старой (на угле – ред.)", - отметила собеседница агентства.