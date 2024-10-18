https://ria.ru/20241018/patrushev-1978823243.html

Патрушев проинспектировал работу объектов ЖКХ в Ярославской области

Патрушев проинспектировал работу объектов ЖКХ в Ярославской области - РИА Новости, 18.10.2024

Патрушев проинспектировал работу объектов ЖКХ в Ярославской области

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев проинспектировали работу объектов ЖКХ в регионе,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:32

2024-10-18T19:32

2024-10-18T19:32

ярославская область

россия

ярославская область

ярославль

дмитрий патрушев

михаил евраев

александр козлов (глава минприроды)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев проинспектировали работу объектов ЖКХ в регионе, сообщает областное правительство. По данным областного правительства, Патрушев и Евраев посетили очистные сооружения в Ярославле и Ростове. В рабочей поездке также участвовали министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, замминистра строительства и ЖКХ страны Алексей Ересько, глава Росприроднадзора Светлана Радионова. На встрече отмечалось, что правительство области проводит работу по реконструкции 15 очистных сооружений канализации в регионе с 2019 года по федеральному проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", 13 объектов уже сданы. Патрушев подчеркнул, что для Ярославской области, как территории, где развита промышленность, важно, чтобы очистные сооружения стабильно выполняли свои задачи и работали на полную мощность. "Обновленные очистные позволят сократить объемы загрязненных стоков в три раза, это существенно повлияет на экологию региона. Работа в данном направлении будет продолжена и по другим программам", - подчеркнул Евраев. На встрече также обсудили доработку некоторых уже построенных в регионе объектов. По инициативе Евраева на эти цели из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей. Правительство области направило средства на очистные сооружения в Рыбинском, Некоузском, Тутаевском, Большесельском и Некрасовском районах. Кроме того, глава региона поставил задачу взыскать средства на возмещение ущерба с подрядчиков и проектировщиков, некачественно выполнивших контракты. Федеральные эксперты положительно оценили работу, проводимую в регионе, подчеркнули в областном правительстве.

https://ria.ru/20241017/patrushev--1978622382.html

https://ria.ru/20240926/patrushev-1974928158.html

россия

ярославская область

ярославль

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россия, ярославская область, ярославль, дмитрий патрушев, михаил евраев, александр козлов (глава минприроды), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)