https://ria.ru/20241018/patriarh-1978823089.html

Патриарх попросил авторов законопроектов о запрете чайлдфри внести правки

Патриарх попросил авторов законопроектов о запрете чайлдфри внести правки - РИА Новости, 18.10.2024

Патриарх попросил авторов законопроектов о запрете чайлдфри внести правки

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) сообщила РИА Новости, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:31

2024-10-18T19:31

2024-10-18T19:32

общество

вячеслав володин

госдума рф

религия

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) сообщила РИА Новости, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил авторам законопроектов о запрете пропаганды отказа от деторождения обращения о внесении в них поправок, выводящих из-под их действия информацию о монашестве. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Кроме того, она приняла законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). "Данные законопроекты заслуживают поддержки поскольку они позволят очистить информационное пространство от пропаганды абортов и деструктивного репродуктивного поведения, вместе с тем законопроекты нуждаются в доработке, поскольку их принятие в действующей редакции приведет к тому, что под запретом окажется распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, исключающем деторождение. В этой связи патриархом Московским и всея Руси Кириллом в адрес авторов законопроекта направлено обращение с просьбой внести в них соответствующие поправки", – сообщила агентству игумения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя важность принятия законопроектов о запрете пропаганды отказа от рождения детей, заявил о необходимости защитить и поддержать будущих родителей.

https://ria.ru/20241017/gosduma-1978537248.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф