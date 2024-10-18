Патриарх попросил авторов законопроектов о запрете чайлдфри внести правки
Патриарх Кирилл попросил внести поправки в законопроекты о запрете чайдфри
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег ВаровПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) сообщила РИА Новости, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил авторам законопроектов о запрете пропаганды отказа от деторождения обращения о внесении в них поправок, выводящих из-под их действия информацию о монашестве.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Кроме того, она приняла законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри).
"Данные законопроекты заслуживают поддержки поскольку они позволят очистить информационное пространство от пропаганды абортов и деструктивного репродуктивного поведения, вместе с тем законопроекты нуждаются в доработке, поскольку их принятие в действующей редакции приведет к тому, что под запретом окажется распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, исключающем деторождение. В этой связи патриархом Московским и всея Руси Кириллом в адрес авторов законопроекта направлено обращение с просьбой внести в них соответствующие поправки", – сообщила агентству игумения.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя важность принятия законопроектов о запрете пропаганды отказа от рождения детей, заявил о необходимости защитить и поддержать будущих родителей.
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