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ПАО "ВымпелКом" и Альфа-Банк договорились о стратегическом партнерстве
ПАО "ВымпелКом" и Альфа-Банк договорились о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 18.10.2024
ПАО "ВымпелКом" и Альфа-Банк договорились о стратегическом партнерстве
ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и Альфа-Банк подписали соглашение стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие проектов системной интеграции и... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:00
2024-10-18T16:00
2024-10-18T16:00
технологии
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билайн
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и Альфа-Банк подписали соглашение стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие проектов системной интеграции и внедрение инновационных технологий, сообщает пресс-служба компании.Подписи под соглашением поставили директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов и директор Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка Алексей Каширин."Наше сотрудничество с Альфа-Банком открывает новые горизонты для внедрения передовых цифровых решений. Мы готовы предложить наш опыт в области больших данных и искусственного интеллекта, чтобы поддержать цифровую трансформацию банка <…>. Совместно мы работаем над развитием системной интеграции, что особенно важно в условиях импортозамещения <…>", — приводятся в сообщении слова Бородова.Компании намерены совместно совершенствовать цифровые процессы, включая предсказательные и поведенческие алгоритмы взаимодействия с клиентами, а также развивать решения на основе искусственного интеллекта.В рамках соглашения компании будут сотрудничать по широкому кругу вопросов, включая улучшение клиентского пути через внедрение интеллектуальных алгоритмов, позволяющих точнее прогнозировать потребности и поведение клиентов, добавили в пресс-службе.
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технологии, альфа-банк, вымпелком, билайн, экономика, финансы, партнерство, бизнес
Технологии, Альфа-банк, ВымпелКом, Билайн, Экономика, Финансы, партнерство, Бизнес
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и Альфа-Банк подписали соглашение стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие проектов системной интеграции и внедрение инновационных технологий, сообщает пресс-служба компании.
Подписи под соглашением поставили директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов и директор Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка Алексей Каширин.
"Наше сотрудничество с Альфа-Банком открывает новые горизонты для внедрения передовых цифровых решений. Мы готовы предложить наш опыт в области больших данных и искусственного интеллекта, чтобы поддержать цифровую трансформацию банка <…>. Совместно мы работаем над развитием системной интеграции, что особенно важно в условиях импортозамещения <…>", — приводятся в сообщении слова Бородова.
Компании намерены совместно совершенствовать цифровые процессы, включая предсказательные и поведенческие алгоритмы взаимодействия с клиентами, а также развивать решения на основе искусственного интеллекта.
В рамках соглашения компании будут сотрудничать по широкому кругу вопросов, включая улучшение клиентского пути через внедрение интеллектуальных алгоритмов, позволяющих точнее прогнозировать потребности и поведение клиентов, добавили в пресс-службе.