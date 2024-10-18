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ПАО "ВымпелКом" и Альфа-Банк договорились о стратегическом партнерстве

ПАО "ВымпелКом" и Альфа-Банк договорились о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 18.10.2024

ПАО "ВымпелКом" и Альфа-Банк договорились о стратегическом партнерстве

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и Альфа-Банк подписали соглашение стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие проектов системной интеграции и... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:00

2024-10-18T16:00

2024-10-18T16:00

технологии

альфа-банк

вымпелком

билайн

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и Альфа-Банк подписали соглашение стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие проектов системной интеграции и внедрение инновационных технологий, сообщает пресс-служба компании.Подписи под соглашением поставили директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов и директор Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка Алексей Каширин."Наше сотрудничество с Альфа-Банком открывает новые горизонты для внедрения передовых цифровых решений. Мы готовы предложить наш опыт в области больших данных и искусственного интеллекта, чтобы поддержать цифровую трансформацию банка <…>. Совместно мы работаем над развитием системной интеграции, что особенно важно в условиях импортозамещения <…>", — приводятся в сообщении слова Бородова.Компании намерены совместно совершенствовать цифровые процессы, включая предсказательные и поведенческие алгоритмы взаимодействия с клиентами, а также развивать решения на основе искусственного интеллекта.В рамках соглашения компании будут сотрудничать по широкому кругу вопросов, включая улучшение клиентского пути через внедрение интеллектуальных алгоритмов, позволяющих точнее прогнозировать потребности и поведение клиентов, добавили в пресс-службе.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, альфа-банк, вымпелком, билайн, экономика, финансы, партнерство, бизнес