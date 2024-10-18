https://ria.ru/20241018/palestina-1978774110.html

Путин призвал к созданию палестинского государства

Путин призвал к созданию палестинского государства - РИА Новости, 18.10.2024

Путин призвал к созданию палестинского государства

Президент России Владимир Путин высказался за создание полноценного государства Палестина. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:32

2024-10-18T16:32

2024-10-18T16:42

в мире

владимир путин

палестина

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался за создание полноценного государства Палестина.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."У нас традиционная позиция еще со времен Советского Союза, которая заключается в том, повторю это ещё раз, что главный способ решения палестинской проблемы - создание полноценного палестинского государства", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/konflikt-1915630213.html

палестина

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о создании полноценного государства Палестина Путин высказался за создание полноценного государства Палестина. 2024-10-18T16:32 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, палестина