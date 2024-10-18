https://ria.ru/20241018/palestina-1978774110.html
Путин призвал к созданию палестинского государства
Путин призвал к созданию палестинского государства - РИА Новости, 18.10.2024
Путин призвал к созданию палестинского государства
Президент России Владимир Путин высказался за создание полноценного государства Палестина. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:32
2024-10-18T16:32
2024-10-18T16:42
в мире
владимир путин
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978776136_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_308f8a02314143f825225809c68d2a26.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался за создание полноценного государства Палестина.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."У нас традиционная позиция еще со времен Советского Союза, которая заключается в том, повторю это ещё раз, что главный способ решения палестинской проблемы - создание полноценного палестинского государства", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/konflikt-1915630213.html
палестина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о создании полноценного государства Палестина
Путин высказался за создание полноценного государства Палестина.
2024-10-18T16:32
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, палестина
В мире, Владимир Путин, Палестина
Путин призвал к созданию палестинского государства
Путин заявил о необходимости создания полноценного государства Палестина