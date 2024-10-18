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Путин призвал к созданию палестинского государства - РИА Новости, 18.10.2024
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16:32 18.10.2024 (обновлено: 16:42 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/palestina-1978774110.html
Путин призвал к созданию палестинского государства
Путин призвал к созданию палестинского государства - РИА Новости, 18.10.2024
Путин призвал к созданию палестинского государства
Президент России Владимир Путин высказался за создание полноценного государства Палестина. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:32
2024-10-18T16:42
в мире
владимир путин
палестина
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался за создание полноценного государства Палестина.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."У нас традиционная позиция еще со времен Советского Союза, которая заключается в том, повторю это ещё раз, что главный способ решения палестинской проблемы - создание полноценного палестинского государства", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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4.7
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7 495 645-6601
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Путин о создании полноценного государства Палестина
Путин высказался за создание полноценного государства Палестина.
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в мире, владимир путин, палестина
В мире, Владимир Путин, Палестина
Путин призвал к созданию палестинского государства

Путин заявил о необходимости создания полноценного государства Палестина

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался за создание полноценного государства Палестина.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"У нас традиционная позиция еще со времен Советского Союза, которая заключается в том, повторю это ещё раз, что главный способ решения палестинской проблемы - создание полноценного палестинского государства", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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