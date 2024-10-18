https://ria.ru/20241018/ottsy-1978720689.html

Мероприятия ко Дню отца начались в библиотеках Подмосковья

Мероприятия ко Дню отца начались в библиотеках Подмосковья - РИА Новости, 18.10.2024

Мероприятия ко Дню отца начались в библиотеках Подмосковья

В библиотеках Подмосковья ко Дню отца начались праздничные мероприятия - интеллектуальные турниры, конкурсы стихов, мастер-классы и другое, сообщает... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:38

2024-10-18T13:38

2024-10-18T13:38

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В библиотеках Подмосковья ко Дню отца начались праздничные мероприятия - интеллектуальные турниры, конкурсы стихов, мастер-классы и другое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Библиотеки Подольска в честь этого праздника организовали марафон "Папой быть не так-то просто…", в ходе которого дети передадут поэтические поздравления отцам. В Красногорске идет подготовка к интеллектуальному турниру "Умники и умницы", на котором папы будут состязаться с детьми. Также на мастер-классах дети делают подарки отцам, знакомятся с историей праздника. В Королеве на занятии "Я и мой папа" ребята рисовали и показывали сценки, в Шатуре дети разгадывали "папин" кроссворд, в Егорьевске - создавали открытки, а в Дубне - слушали увлекательные истории из книги Анны Вербовской "Когда мой папа надевает шляпу". В этом году праздник День отца выпадает на 20 октября.

https://ria.ru/20241015/podmoskove-1978224375.html

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