Зеленский оценил роль Украины в испытаниях западного оружия
Зеленский порадовался, что Украина стала полигоном для испытаний оружия Запада
© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о значимости Украины в качестве полигона для испытания западного оружия, по его словам, это придает "добавленную стоимость" ВСУ .
Западным партнерам, по мнению Зеленского, нравится украинский опыт, приобретаемый на фронте. Он добавил, что украинские военные имеют опыт применения натовского вооружения, что придает "добавочную стоимость" .
"Много людей, тысячи... И многим это нравится. Литва, Латвия, Эстония очень позитивно к этому относятся. Они довольны, поскольку боятся Россию... Они бы хотели, чтобы наши военные защищали их территории... Никто не хочет воевать. Как будут действовать старны НАТО (в случае войны на территории одной из них - ред.)? Никто не знает. Второе - партнерам нравится использование (ВСУ) их (западного) оружия, они очень довольны ", - сказал Зеленский.
Он пояснил, что благодаря испытаниям партнеры Киева знают, на чем сфокусироваться, и что странам Запада становится ясно, какая техника себя оправдывает, а какая нет. Таким образом, как подчеркнул Зеленский, Запад не выбрасывает деньги.
"Они (партнеры, - ред.) понимают, что вкладывают в наши дроны, а завтра мы будем отдавать эти дроны. Завтра, я имею в виду, после войны. Страны Nordic - Финляндия, Швеция, Дания, Исландия - они очень заинтересованы, это один из самых мощных партнерских союзов с Украиной. Они вкладывают средства в отечественное производство дронов. После договоренностей с Байденом сейчас США будут вкладывать деньги", - подытожил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.