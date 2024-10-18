https://ria.ru/20241018/oruzhie-1978842585.html

Зеленский оценил роль Украины в испытаниях западного оружия

Зеленский оценил роль Украины в испытаниях западного оружия - РИА Новости, 18.10.2024

Зеленский оценил роль Украины в испытаниях западного оружия

Владимир Зеленский заявил о значимости Украины в качестве полигона для испытания западного оружия, по его словам, это придает "добавленную стоимость" ВСУ . РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T22:57

2024-10-18T22:57

2024-10-18T22:57

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

владимир зеленский

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ae44a9912063435f489d99d7f2077a3.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о значимости Украины в качестве полигона для испытания западного оружия, по его словам, это придает "добавленную стоимость" ВСУ . Западным партнерам, по мнению Зеленского, нравится украинский опыт, приобретаемый на фронте. Он добавил, что украинские военные имеют опыт применения натовского вооружения, что придает "добавочную стоимость" . "Много людей, тысячи... И многим это нравится. Литва, Латвия, Эстония очень позитивно к этому относятся. Они довольны, поскольку боятся Россию... Они бы хотели, чтобы наши военные защищали их территории... Никто не хочет воевать. Как будут действовать старны НАТО (в случае войны на территории одной из них - ред.)? Никто не знает. Второе - партнерам нравится использование (ВСУ) их (западного) оружия, они очень довольны ", - сказал Зеленский. Он пояснил, что благодаря испытаниям партнеры Киева знают, на чем сфокусироваться, и что странам Запада становится ясно, какая техника себя оправдывает, а какая нет. Таким образом, как подчеркнул Зеленский, Запад не выбрасывает деньги. "Они (партнеры, - ред.) понимают, что вкладывают в наши дроны, а завтра мы будем отдавать эти дроны. Завтра, я имею в виду, после войны. Страны Nordic - Финляндия, Швеция, Дания, Исландия - они очень заинтересованы, это один из самых мощных партнерских союзов с Украиной. Они вкладывают средства в отечественное производство дронов. После договоренностей с Байденом сейчас США будут вкладывать деньги", - подытожил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978838017.html

https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978839247.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины