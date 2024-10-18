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Зеленский оценил роль Украины в испытаниях западного оружия - РИА Новости, 18.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/oruzhie-1978842585.html
Зеленский оценил роль Украины в испытаниях западного оружия
Зеленский оценил роль Украины в испытаниях западного оружия - РИА Новости, 18.10.2024
Зеленский оценил роль Украины в испытаниях западного оружия
Владимир Зеленский заявил о значимости Украины в качестве полигона для испытания западного оружия, по его словам, это придает "добавленную стоимость" ВСУ . РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:57
2024-10-18T22:57
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о значимости Украины в качестве полигона для испытания западного оружия, по его словам, это придает "добавленную стоимость" ВСУ . Западным партнерам, по мнению Зеленского, нравится украинский опыт, приобретаемый на фронте. Он добавил, что украинские военные имеют опыт применения натовского вооружения, что придает "добавочную стоимость" . "Много людей, тысячи... И многим это нравится. Литва, Латвия, Эстония очень позитивно к этому относятся. Они довольны, поскольку боятся Россию... Они бы хотели, чтобы наши военные защищали их территории... Никто не хочет воевать. Как будут действовать старны НАТО (в случае войны на территории одной из них - ред.)? Никто не знает. Второе - партнерам нравится использование (ВСУ) их (западного) оружия, они очень довольны ", - сказал Зеленский. Он пояснил, что благодаря испытаниям партнеры Киева знают, на чем сфокусироваться, и что странам Запада становится ясно, какая техника себя оправдывает, а какая нет. Таким образом, как подчеркнул Зеленский, Запад не выбрасывает деньги. "Они (партнеры, - ред.) понимают, что вкладывают в наши дроны, а завтра мы будем отдавать эти дроны. Завтра, я имею в виду, после войны. Страны Nordic - Финляндия, Швеция, Дания, Исландия - они очень заинтересованы, это один из самых мощных партнерских союзов с Украиной. Они вкладывают средства в отечественное производство дронов. После договоренностей с Байденом сейчас США будут вкладывать деньги", - подытожил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978838017.html
https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978839247.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский оценил роль Украины в испытаниях западного оружия

Зеленский порадовался, что Украина стала полигоном для испытаний оружия Запада

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о значимости Украины в качестве полигона для испытания западного оружия, по его словам, это придает "добавленную стоимость" ВСУ .
Западным партнерам, по мнению Зеленского, нравится украинский опыт, приобретаемый на фронте. Он добавил, что украинские военные имеют опыт применения натовского вооружения, что придает "добавочную стоимость" .
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Зеленский вновь выступил против переговоров с Россией
Вчера, 21:56
"Много людей, тысячи... И многим это нравится. Литва, Латвия, Эстония очень позитивно к этому относятся. Они довольны, поскольку боятся Россию... Они бы хотели, чтобы наши военные защищали их территории... Никто не хочет воевать. Как будут действовать старны НАТО (в случае войны на территории одной из них - ред.)? Никто не знает. Второе - партнерам нравится использование (ВСУ) их (западного) оружия, они очень довольны ", - сказал Зеленский.
Он пояснил, что благодаря испытаниям партнеры Киева знают, на чем сфокусироваться, и что странам Запада становится ясно, какая техника себя оправдывает, а какая нет. Таким образом, как подчеркнул Зеленский, Запад не выбрасывает деньги.
"Они (партнеры, - ред.) понимают, что вкладывают в наши дроны, а завтра мы будем отдавать эти дроны. Завтра, я имею в виду, после войны. Страны Nordic - Финляндия, Швеция, Дания, Исландия - они очень заинтересованы, это один из самых мощных партнерских союзов с Украиной. Они вкладывают средства в отечественное производство дронов. После договоренностей с Байденом сейчас США будут вкладывать деньги", - подытожил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Зеленский признал, что молодежь продолжает бежать с Украины
Вчера, 22:09
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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