МИД Франции заявил о подготовке страны к гонке вооружений с Россией
Глава МИД Франции Барро: Франция готовится к гонке вооружений с Россией
© Фото : Jean-Noël Barrot/XЖан-Ноэль Барро
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 окт — РИА Новости. Франция готовится к гонке вооружений с Россией, наращивая военный бюджет, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу LCI.
Среди прочего журналист спросил министра, не волнуют ли Париж "впечатляющие темпы вооружения России", назвав это "гонкой вооружений".
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"Франция к ней готовится. Закон о военном бюджете позволил нашей армии воссоздать свои возможности дислоцирования, вмешательства и обороны. Но где наша главная линия обороны сегодня? Она на юге и на востоке Украины", — сказал Барро.
По его словам, "именно поэтому Франция делает все возможное в военном, финансовом, гуманитарном плане, чтобы поддерживать Украину так долго и интенсивно, как это будет необходимо".
Согласно "закону о военном программировании", бюджет французского военного ведомства в 2025 году вырастет более чем на три миллиарда евро, несмотря на общее значительное сокращение бюджетных расходов, и составит 50,5 миллиарда евро. По словам главы ведомства Себастьяна Лекорню, будущий год должен стать решающим в плане перевооружения армии. На эти цели выделили 10,6 миллиарда евро — на 16 процентов больше, чем в 2024 году. Бюджет на развитие ядерного потенциала страны вырастет на восемь процентов и достигнет семи миллиардов евро.
Ранее Лекорню сообщил, что военная помощь Франции Украине в 2024 году превысит два миллиарда евро. Он также заявил, что обещанные Киеву истребители поставят в первом квартале 2025-го. Самолеты, по его словам, оснастят новыми вооружениями типа "воздух — земля". Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков.
Президент Франции Эммануэль Макрон недавно посетил военную базу, где проходит обучение бригада из 2,3 тысячи украинских солдат, которую Париж намерен полностью снабдить вооружениями, включая бронемашины VAB, гаубицы Caesar и колесные танки AMX-10.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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