https://ria.ru/20241018/orsk-1978672442.html

Комиссия горсовета Орска выберет главу администрации 24 октября

Комиссия горсовета Орска выберет главу администрации 24 октября - РИА Новости, 18.10.2024

Комиссия горсовета Орска выберет главу администрации 24 октября

Комиссия горсовета оренбургского Орска, где весной произошло масштабное наводнение, а мэр ушел в отставку, 24 октября выберет главу городской администрации из... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:52

2024-10-18T10:52

2024-10-18T10:52

политика

орск

оренбургская область

урал

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УФА, 18 окт – РИА Новости. Комиссия горсовета оренбургского Орска, где весной произошло масштабное наводнение, а мэр ушел в отставку, 24 октября выберет главу городской администрации из трех претендентов. Мэр Орска Василий Козупица в июле подал в отставку. Исполняющим обязанности градоначальника стал его заместитель Артем Воробьев. "Да, 24 октября конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города изберет главу администрации", - сообщили РИА Новости в приемной орского горсовета. Правительство Оренбургской области сообщает, что на пост мэра претендуют три человека: врио главы города Орска Артем Воробьев, генеральный директор ООО "Орские электрические сети" Андрей Двуреченский и предприниматель Лариса Минор. "Кандидаты представят свои программы развития на заседании городского совета 24 октября. Депутаты выберут главу: им станет кандидат, за которого проголосует большинство", - сообщили областные власти. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. Козупица 24 апреля заявлял, что жилье около 30 тысяч жителей города оказалось в зоне затопления.

https://ria.ru/20240705/otstavka-1957570550.html

https://ria.ru/20241002/samara-1976058465.html

орск

оренбургская область

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, орск, оренбургская область, урал