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Комиссия горсовета Орска выберет главу администрации 24 октября - РИА Новости, 18.10.2024
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10:52 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/orsk-1978672442.html
Комиссия горсовета Орска выберет главу администрации 24 октября
Комиссия горсовета Орска выберет главу администрации 24 октября - РИА Новости, 18.10.2024
Комиссия горсовета Орска выберет главу администрации 24 октября
Комиссия горсовета оренбургского Орска, где весной произошло масштабное наводнение, а мэр ушел в отставку, 24 октября выберет главу городской администрации из... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:52
2024-10-18T10:52
политика
орск
оренбургская область
урал
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УФА, 18 окт – РИА Новости. Комиссия горсовета оренбургского Орска, где весной произошло масштабное наводнение, а мэр ушел в отставку, 24 октября выберет главу городской администрации из трех претендентов. Мэр Орска Василий Козупица в июле подал в отставку. Исполняющим обязанности градоначальника стал его заместитель Артем Воробьев. "Да, 24 октября конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города изберет главу администрации", - сообщили РИА Новости в приемной орского горсовета. Правительство Оренбургской области сообщает, что на пост мэра претендуют три человека: врио главы города Орска Артем Воробьев, генеральный директор ООО "Орские электрические сети" Андрей Двуреченский и предприниматель Лариса Минор. "Кандидаты представят свои программы развития на заседании городского совета 24 октября. Депутаты выберут главу: им станет кандидат, за которого проголосует большинство", - сообщили областные власти. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. Козупица 24 апреля заявлял, что жилье около 30 тысяч жителей города оказалось в зоне затопления.
https://ria.ru/20240705/otstavka-1957570550.html
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политика, орск, оренбургская область, урал
Политика, Орск, Оренбургская область, Урал
Комиссия горсовета Орска выберет главу администрации 24 октября

Три человека претендуют на пост мэра Орска, которого выберут 24 октября

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск
Город Орск - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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УФА, 18 окт – РИА Новости. Комиссия горсовета оренбургского Орска, где весной произошло масштабное наводнение, а мэр ушел в отставку, 24 октября выберет главу городской администрации из трех претендентов.
Мэр Орска Василий Козупица в июле подал в отставку. Исполняющим обязанности градоначальника стал его заместитель Артем Воробьев.
Василий Козупица - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Мэр Орска подал в отставку
5 июля, 10:06
"Да, 24 октября конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города изберет главу администрации", - сообщили РИА Новости в приемной орского горсовета.
Правительство Оренбургской области сообщает, что на пост мэра претендуют три человека: врио главы города Орска Артем Воробьев, генеральный директор ООО "Орские электрические сети" Андрей Двуреченский и предприниматель Лариса Минор.
«
"Кандидаты представят свои программы развития на заседании городского совета 24 октября. Депутаты выберут главу: им станет кандидат, за которого проголосует большинство", - сообщили областные власти.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. Козупица 24 апреля заявлял, что жилье около 30 тысяч жителей города оказалось в зоне затопления.
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Глава Самарской области опроверг информацию о возможном новом мэре
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