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Лагерь "Орленок" подал иск к китайской компании из-за товарного знака - РИА Новости, 18.10.2024
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20:11 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/orlenok-1978829138.html
Лагерь "Орленок" подал иск к китайской компании из-за товарного знака
Лагерь "Орленок" подал иск к китайской компании из-за товарного знака - РИА Новости, 18.10.2024
Лагерь "Орленок" подал иск к китайской компании из-за товарного знака
Всероссийский детский центр "Орленок" подал иск к китайской "Международной торговой компании Сы Фан Хэ", в котором просит досрочно прекратить правовую охрану... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T20:11
2024-10-18T20:11
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КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Всероссийский детский центр "Орленок" подал иск к китайской "Международной торговой компании Сы Фан Хэ", в котором просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака со словом "Орленок"; суд в Москве пока не стал рассматривать заявление и дал истцу полтора месяца, чтобы предоставить все необходимые документы, сообщили РИА Новости в пресс-службе лагеря. "При проведении мониторинга было выявлено, что в 2008 году компания "Международная торговая компания "Сы Фан Хэ" оформила право на использование торгового знака со словом "Орлёнок", что является препятствием для оформления истцом товарного знака "Орлёнок", - сообщила пресс-служба. Детский центр мотивирует своё обращение в суд намерением оформить право на использование торгового знака "Орлёнок". В свою очередь Суд по интеллектуальным правам решил оставить заявление "Орлёнка" без движения до 27 ноября, поскольку администрация лагеря не предоставила суду все необходимые документы. По данным картотеки суда, китайская компания "Сы Фан Хэ" зарегистрировала спорный товарный знак в отношении 25-го класса Международной классификации товаров и услуг (одежда, обувь, головные уборы). Детский центр просит о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Расположенный на Черном море в районе Туапсе Всероссийский детский центр "Орленок" в течение года принимает более 20 тысяч ребят в возрасте от 11 до 16 лет из всех регионов РФ, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в центре могут отдыхать 3,5 тысячи детей летом и 1,5 тысячи - зимой. В 2012 году центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".
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москва, черное море, туапсе, юнеско, происшествия
Москва, Черное море, Туапсе, ЮНЕСКО, Происшествия
Лагерь "Орленок" подал иск к китайской компании из-за товарного знака

Детский центр "Орленок" подал в суд на китайскую компанию из-за товарного знака

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкВо Всероссийском детском центре "Орленок"
Во Всероссийском детском центре Орленок - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Во Всероссийском детском центре "Орленок". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Всероссийский детский центр "Орленок" подал иск к китайской "Международной торговой компании Сы Фан Хэ", в котором просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака со словом "Орленок"; суд в Москве пока не стал рассматривать заявление и дал истцу полтора месяца, чтобы предоставить все необходимые документы, сообщили РИА Новости в пресс-службе лагеря.
"При проведении мониторинга было выявлено, что в 2008 году компания "Международная торговая компания "Сы Фан Хэ" оформила право на использование торгового знака со словом "Орлёнок", что является препятствием для оформления истцом товарного знака "Орлёнок", - сообщила пресс-служба.
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Детский центр мотивирует своё обращение в суд намерением оформить право на использование торгового знака "Орлёнок".
В свою очередь Суд по интеллектуальным правам решил оставить заявление "Орлёнка" без движения до 27 ноября, поскольку администрация лагеря не предоставила суду все необходимые документы.
По данным картотеки суда, китайская компания "Сы Фан Хэ" зарегистрировала спорный товарный знак в отношении 25-го класса Международной классификации товаров и услуг (одежда, обувь, головные уборы). Детский центр просит о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
Расположенный на Черном море в районе Туапсе Всероссийский детский центр "Орленок" в течение года принимает более 20 тысяч ребят в возрасте от 11 до 16 лет из всех регионов РФ, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в центре могут отдыхать 3,5 тысячи детей летом и 1,5 тысячи - зимой. В 2012 году центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".
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