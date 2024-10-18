https://ria.ru/20241018/orban-1978652229.html

Венгрия не поддерживает "план победы" Зеленского, заявил Орбан

Венгрия не поддерживает "план победы" Зеленского, заявил Орбан - РИА Новости, 18.10.2024

Венгрия не поддерживает "план победы" Зеленского, заявил Орбан

"План победы" Владимира Зеленского на самом деле представляет собой "план поражения", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:00

2024-10-18T09:00

2024-10-18T10:02

венгрия

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БУДАПЕШТ, 18 окт — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского на самом деле представляет собой "план поражения", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."То, что до сих пор существовало как план, оказалось планом поражения. Теперь его хотят превратить в план победы. Я вчера сказал, что мы в этом не участвуем, это не наш план победы и, на наш взгляд, <...> с этим планом победы нельзя победить, а можно только проиграть", — подчеркнул он.Накануне Орбан отметил, что от плана Зеленского "бросает в дрожь". По его словам, Евросоюз должен сменить стратегию и начать мирное урегулирование конфликта на Украине. Его политический директор Балаж Орбан, в свою очередь, заявил, что Венгрия не поддерживает инициативу Зеленского, потому что это кратчайший путь к третьей мировой войне.В минувшую среду Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. В нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.В июле Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия Киева на необратимые и приемлемые для России шаги. По его словам, Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.Глава государства подчеркивал также, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России и риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о плане Зеленского, отметил, что он фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, украина, в мире, будапешт