Венгрия не поддерживает "план победы" Зеленского, заявил Орбан
Орбан: с "планом победы" Зеленского можно только проиграть
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 окт — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского на самом деле представляет собой "план поражения", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
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"То, что до сих пор существовало как план, оказалось планом поражения. Теперь его хотят превратить в план победы. Я вчера сказал, что мы в этом не участвуем, это не наш план победы и, на наш взгляд, <...> с этим планом победы нельзя победить, а можно только проиграть", — подчеркнул он.
Накануне Орбан отметил, что от плана Зеленского "бросает в дрожь". По его словам, Евросоюз должен сменить стратегию и начать мирное урегулирование конфликта на Украине. Его политический директор Балаж Орбан, в свою очередь, заявил, что Венгрия не поддерживает инициативу Зеленского, потому что это кратчайший путь к третьей мировой войне.
В минувшую среду Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. В нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
В июле Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия Киева на необратимые и приемлемые для России шаги. По его словам, Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
Глава государства подчеркивал также, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России и риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о плане Зеленского, отметил, что он фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.