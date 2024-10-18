https://ria.ru/20241018/orban--1978654004.html
Орбан прокомментировал желание Украины создать ядерное оружие
Орбан прокомментировал желание Украины создать ядерное оружие - РИА Новости, 18.10.2024
Орбан прокомментировал желание Украины создать ядерное оружие
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Зеленским на саммите ЕС у него не создалось впечатления, что Украина хочет... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:13
2024-10-18T09:13
2024-10-18T09:50
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БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Зеленским на саммите ЕС у него не создалось впечатления, что Украина хочет создать ядерное оружие, это трудно представить."Я видел сообщения в прессе. Из того, что я лично слышал от президента Зеленского во время этого разговора, этого я не услышал. Мы общались через переводчиков, так что могут быть нюансы, которые человек не различает, но мне в ходе переговоров не показалось, что украинцы всерьез думают о том, чтобы развиться до ядерной державы, что вообще трудно представить", — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.По его словам, то, что "такой, возможно, и не существующий план" создает панику в Европе, свидетельствует о серьезности ситуации."Наши службы работают над тем, чтобы выяснить, есть ли на самом деле у Украины планы создания атомного оружия", — сообщил Орбан.Ранее газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять ее в страны-члены НАТО в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии РФ.При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина не готовится создавать ядерное оружие. В рамках визита на саммит Евросоюза он заявил, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия, при этом добавив, что украинская сторона выбирает альянс.
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html
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Орбан прокомментировал желание Украины создать ядерное оружие
Орбан: западные спецслужбы выясняют, планирует ли Украина создать ядерное оружие