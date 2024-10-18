Рейтинг@Mail.ru
Россия запросила два заседания СБ ООН по Украине - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:47 18.10.2024 (обновлено: 23:02 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/oon-1978841648.html
Россия запросила два заседания СБ ООН по Украине
Россия запросила два заседания СБ ООН по Украине - РИА Новости, 18.10.2024
Россия запросила два заседания СБ ООН по Украине
РФ запросила два заседания Совбеза ООН по Украине - на 25 октября по "формуле Арриа" о преступлениях Киева против мирных жителей, в том числе в Курской области, РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:47
2024-10-18T23:02
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
нью-йорк (город)
дмитрий полянский
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_6debe7bce6d827522dfe857c501a2e7a.jpg
ООН, 18 окт - РИА Новости. РФ запросила два заседания Совбеза ООН по Украине - на 25 октября по "формуле Арриа" о преступлениях Киева против мирных жителей, в том числе в Курской области, и на 31 - по теме поставок западного оружия киевскому режиму, сообщил первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский.По словам российского дипломата, страны Запада запросили заседание СБ по гуманитарным аспектам ситуации на Украине на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 21 октября."Мы отвечаем двумя "залпами". 25 октября в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) мы проводим новое неформальное заседание по "формуле Арриа" о преступлениях киевского режима против мирных жителей российских регионов, в частности - Курской области. Будет много свидетельств, в том числе и от первого лица", - указал Полянский в своем Telegram-канале.Он добавил, что на 31 октября РФ запросила еще одно заседание - о поставках западного оружия на Украину и "их последствиях для перспектив мирного решения украинского кризиса". Оно, вероятнее всего, пройдет в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по мск).
https://ria.ru/20241009/zapad-1977286866.html
россия
украина
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_d6db9722cabe55ecb722aaffb4dfbf13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, нью-йорк (город), дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Нью-Йорк (город), Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН
Россия запросила два заседания СБ ООН по Украине

Россия запросила заседание СБ ООН о преступлениях Киева против мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 18 окт - РИА Новости. РФ запросила два заседания Совбеза ООН по Украине - на 25 октября по "формуле Арриа" о преступлениях Киева против мирных жителей, в том числе в Курской области, и на 31 - по теме поставок западного оружия киевскому режиму, сообщил первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский.
По словам российского дипломата, страны Запада запросили заседание СБ по гуманитарным аспектам ситуации на Украине на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 21 октября.
"Мы отвечаем двумя "залпами". 25 октября в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) мы проводим новое неформальное заседание по "формуле Арриа" о преступлениях киевского режима против мирных жителей российских регионов, в частности - Курской области. Будет много свидетельств, в том числе и от первого лица", - указал Полянский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на 31 октября РФ запросила еще одно заседание - о поставках западного оружия на Украину и "их последствиях для перспектив мирного решения украинского кризиса". Оно, вероятнее всего, пройдет в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по мск).
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Запад дает Украине "лицензию" на уничтожение своего народа, заявили в ООН
9 октября, 20:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаНью-Йорк (город)Дмитрий ПолянскийООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала