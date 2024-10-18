https://ria.ru/20241018/oon-1978841648.html

Россия запросила два заседания СБ ООН по Украине

Россия запросила два заседания СБ ООН по Украине - РИА Новости, 18.10.2024

Россия запросила два заседания СБ ООН по Украине

РФ запросила два заседания Совбеза ООН по Украине - на 25 октября по "формуле Арриа" о преступлениях Киева против мирных жителей, в том числе в Курской области, РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T22:47

2024-10-18T22:47

2024-10-18T23:02

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ООН, 18 окт - РИА Новости. РФ запросила два заседания Совбеза ООН по Украине - на 25 октября по "формуле Арриа" о преступлениях Киева против мирных жителей, в том числе в Курской области, и на 31 - по теме поставок западного оружия киевскому режиму, сообщил первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский.По словам российского дипломата, страны Запада запросили заседание СБ по гуманитарным аспектам ситуации на Украине на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 21 октября."Мы отвечаем двумя "залпами". 25 октября в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) мы проводим новое неформальное заседание по "формуле Арриа" о преступлениях киевского режима против мирных жителей российских регионов, в частности - Курской области. Будет много свидетельств, в том числе и от первого лица", - указал Полянский в своем Telegram-канале.Он добавил, что на 31 октября РФ запросила еще одно заседание - о поставках западного оружия на Украину и "их последствиях для перспектив мирного решения украинского кризиса". Оно, вероятнее всего, пройдет в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по мск).

https://ria.ru/20241009/zapad-1977286866.html

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