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Генсек ООН надеется на прекращение огня в секторе Газа
Генсек ООН надеется на прекращение огня в секторе Газа - РИА Новости, 18.10.2024
Генсек ООН надеется на прекращение огня в секторе Газа
Генсек ООН Антониу Гутерреш заинтересован в том, чтобы убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара привело к прекращению огня в секторе Газа и освобождению... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:40
2024-10-18T19:40
2024-10-18T19:40
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ООН, 18 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заинтересован в том, чтобы убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара привело к прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ. "Генеральный секретарь заинтересован в том, чтобы это привело к немедленному прекращению огня, немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников и беспрепятственному гуманитарному доступу в Газу", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
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в мире, израиль, сша, яхья синвар, фархан хак, антониу гутерреш, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Яхья Синвар, Фархан Хак, Антониу Гутерреш, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН надеется на прекращение огня в секторе Газа
Представитель ООН Хак: Гутерреш заинтересован в прекращении огня в секторе Газа