https://ria.ru/20241018/oon-1978724914.html

Миротворцы в Ливане могут прибегнуть к самообороне, заявили в ООН

Миротворцы в Ливане могут прибегнуть к самообороне, заявили в ООН - РИА Новости, 18.10.2024

Миротворцы в Ливане могут прибегнуть к самообороне, заявили в ООН

Миротворцы Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) на линии соприкосновения с Израилем могут прибегнуть к самообороне, если командиры сочтут, что их жизни находятся РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:10

2024-10-18T14:10

2024-10-18T14:10

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ЖЕНЕВА, 18 окт – РИА Новости. Миротворцы Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) на линии соприкосновения с Израилем могут прибегнуть к самообороне, если командиры сочтут, что их жизни находятся в опасности, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВСООНЛ Андреа Тененти. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ, Unifil) на фоне израильской операции на юге страны неоднократно сообщали об атаках против своих позиций со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным миротворцев, израильские военные обстреливали опорные пункты, включая две итальянские базы, и главный штаб Временных сил, а также нарушали "голубую линию". Представители итальянского руководства неоднократно называли действия Израиля неприемлемыми. "Полевые командиры сил ООН могут принять решение о нанесении ответного удара в случае угрозы жизни солдат, возможна самооборона. Но иногда лучше не отвечать, чтобы облегчить деэскалацию и без того чрезвычайно напряженной ситуации", - сказал он. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241012/livan-1977720150.html

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израиль

ливан

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в мире, израиль, ливан, женева (город), оон, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024