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"Он признал". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024
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10:16 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/onet-1978665638.html
"Он признал". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского
"Он признал". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024
"Он признал". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского
Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" де-факто признал невозможность возвращения Украиной утраченных территорий, пишет польское издание... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:16
2024-10-18T10:16
в мире
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" де-факто признал невозможность возвращения Украиной утраченных территорий, пишет польское издание Onet."Хотя Владимир Зеленский упоминал о том, что не будет торговать территорией Украины, он сказал об этом только один раз, и эта фраза не прозвучала в тех отрывках речи, в которых он обсуждал пункты своего плана. Другими словами, если читать между строк, Зеленский де-факто подтвердил, что Украина полностью осознает, что ей не удастся вернуть все территории, и она де-факто смирилась с этим, а дипломатическая игра касается гарантий безопасности, а не возвращения к границам 1991 года", — говорится в материале.Глава киевского режима в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, они включают приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории и размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/mwm-1978657314.html
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в мире, украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, нато, политика
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, НАТО, Политика
"Он признал". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского

Onet: Зеленский де-факто признал, что Украине не вернет свои территории

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" де-факто признал невозможность возвращения Украиной утраченных территорий, пишет польское издание Onet.
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"Хотя Владимир Зеленский упоминал о том, что не будет торговать территорией Украины, он сказал об этом только один раз, и эта фраза не прозвучала в тех отрывках речи, в которых он обсуждал пункты своего плана. Другими словами, если читать между строк, Зеленский де-факто подтвердил, что Украина полностью осознает, что ей не удастся вернуть все территории, и она де-факто смирилась с этим, а дипломатическая игра касается гарантий безопасности, а не возвращения к границам 1991 года", — говорится в материале.
Глава киевского режима в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, они включают приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории и размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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