https://ria.ru/20241018/onet-1978665638.html

"Он признал". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского

"Он признал". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024

"Он признал". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского

Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" де-факто признал невозможность возвращения Украиной утраченных территорий, пишет польское издание... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:16

2024-10-18T10:16

2024-10-18T10:16

в мире

украина

россия

мария захарова

владимир зеленский

нато

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ae44a9912063435f489d99d7f2077a3.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" де-факто признал невозможность возвращения Украиной утраченных территорий, пишет польское издание Onet."Хотя Владимир Зеленский упоминал о том, что не будет торговать территорией Украины, он сказал об этом только один раз, и эта фраза не прозвучала в тех отрывках речи, в которых он обсуждал пункты своего плана. Другими словами, если читать между строк, Зеленский де-факто подтвердил, что Украина полностью осознает, что ей не удастся вернуть все территории, и она де-факто смирилась с этим, а дипломатическая игра касается гарантий безопасности, а не возвращения к границам 1991 года", — говорится в материале.Глава киевского режима в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, они включают приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории и размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241018/mwm-1978657314.html

https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978652343.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, нато, политика