"Он признал". СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского
Onet: Зеленский де-факто признал, что Украине не вернет свои территории
© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" де-факто признал невозможность возвращения Украиной утраченных территорий, пишет польское издание Onet.
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"Хотя Владимир Зеленский упоминал о том, что не будет торговать территорией Украины, он сказал об этом только один раз, и эта фраза не прозвучала в тех отрывках речи, в которых он обсуждал пункты своего плана. Другими словами, если читать между строк, Зеленский де-факто подтвердил, что Украина полностью осознает, что ей не удастся вернуть все территории, и она де-факто смирилась с этим, а дипломатическая игра касается гарантий безопасности, а не возвращения к границам 1991 года", — говорится в материале.
Глава киевского режима в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, они включают приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории и размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
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