МИД ОАЭ прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной 95 на 95
ОАЭ помогли России и Украине обменять 2184 военнопленных за время конфликта
© Министерство обороны РФВозвращение российских военнослужащих из украинского плена
© Министерство обороны РФ
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
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ДОХА, 18 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты помогли России и Украине обменять 2184 военнопленных за время конфликта, говорится в сообщении МИД ОАЭ для эмиратского агентства новостей WAM в связи с объявленным в пятницу новым обменом между Москвой и Киевом 95 на 95.
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"ОАЭ объявляют об успехе своих посреднических усилий между Российской Федерацией и Украиной по завершению нового обмена военнопленными, в котором приняли участие 190 пленных поровну от обеих сторон, в результате чего общее количество заключенных, которых удалось обменять между двумя странами в ходе этого посредничества, достигло 2184 человек", - отметили в министерстве.
Там уточнили, что этот обмен стал девятым по счету с начала этого года.
В МИД выразили благодарность двум странам за доверие к государству ОАЭ в этой миссии и "признательность за роль в поддержке дипломатического пути разрешения кризиса между двумя странами".
Минобороны РФ в пятницу сообщило, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие, возвращенные из плена, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, также им предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, добавили в ведомстве.