https://ria.ru/20241018/oae-1978845052.html

МИД ОАЭ прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной 95 на 95

МИД ОАЭ прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной 95 на 95 - РИА Новости, 18.10.2024

МИД ОАЭ прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной 95 на 95

Объединенные Арабские Эмираты помогли России и Украине обменять 2184 военнопленных за время конфликта, говорится в сообщении МИД ОАЭ для эмиратского агентства... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T23:54

2024-10-18T23:54

2024-10-18T23:54

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ДОХА, 18 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты помогли России и Украине обменять 2184 военнопленных за время конфликта, говорится в сообщении МИД ОАЭ для эмиратского агентства новостей WAM в связи с объявленным в пятницу новым обменом между Москвой и Киевом 95 на 95. "ОАЭ объявляют об успехе своих посреднических усилий между Российской Федерацией и Украиной по завершению нового обмена военнопленными, в котором приняли участие 190 пленных поровну от обеих сторон, в результате чего общее количество заключенных, которых удалось обменять между двумя странами в ходе этого посредничества, достигло 2184 человек", - отметили в министерстве. Там уточнили, что этот обмен стал девятым по счету с начала этого года. В МИД выразили благодарность двум странам за доверие к государству ОАЭ в этой миссии и "признательность за роль в поддержке дипломатического пути разрешения кризиса между двумя странами". Минобороны РФ в пятницу сообщило, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие, возвращенные из плена, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, также им предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240717/plennye-1960248903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, оаэ, вооруженные силы украины