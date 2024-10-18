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МИД ОАЭ прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной 95 на 95 - РИА Новости, 18.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:54 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/oae-1978845052.html
МИД ОАЭ прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной 95 на 95
МИД ОАЭ прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной 95 на 95 - РИА Новости, 18.10.2024
МИД ОАЭ прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной 95 на 95
Объединенные Арабские Эмираты помогли России и Украине обменять 2184 военнопленных за время конфликта, говорится в сообщении МИД ОАЭ для эмиратского агентства... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T23:54
2024-10-18T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
оаэ
вооруженные силы украины
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ДОХА, 18 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты помогли России и Украине обменять 2184 военнопленных за время конфликта, говорится в сообщении МИД ОАЭ для эмиратского агентства новостей WAM в связи с объявленным в пятницу новым обменом между Москвой и Киевом 95 на 95. "ОАЭ объявляют об успехе своих посреднических усилий между Российской Федерацией и Украиной по завершению нового обмена военнопленными, в котором приняли участие 190 пленных поровну от обеих сторон, в результате чего общее количество заключенных, которых удалось обменять между двумя странами в ходе этого посредничества, достигло 2184 человек", - отметили в министерстве. Там уточнили, что этот обмен стал девятым по счету с начала этого года. В МИД выразили благодарность двум странам за доверие к государству ОАЭ в этой миссии и "признательность за роль в поддержке дипломатического пути разрешения кризиса между двумя странами". Минобороны РФ в пятницу сообщило, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие, возвращенные из плена, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, также им предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240717/plennye-1960248903.html
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в мире, россия, украина, оаэ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, ОАЭ, Вооруженные силы Украины
МИД ОАЭ прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной 95 на 95

ОАЭ помогли России и Украине обменять 2184 военнопленных за время конфликта

© Министерство обороны РФВозвращение российских военнослужащих из украинского плена
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Министерство обороны РФ
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
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ДОХА, 18 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты помогли России и Украине обменять 2184 военнопленных за время конфликта, говорится в сообщении МИД ОАЭ для эмиратского агентства новостей WAM в связи с объявленным в пятницу новым обменом между Москвой и Киевом 95 на 95.
«
"ОАЭ объявляют об успехе своих посреднических усилий между Российской Федерацией и Украиной по завершению нового обмена военнопленными, в котором приняли участие 190 пленных поровну от обеих сторон, в результате чего общее количество заключенных, которых удалось обменять между двумя странами в ходе этого посредничества, достигло 2184 человек", - отметили в министерстве.
Там уточнили, что этот обмен стал девятым по счету с начала этого года.
В МИД выразили благодарность двум странам за доверие к государству ОАЭ в этой миссии и "признательность за роль в поддержке дипломатического пути разрешения кризиса между двумя странами".
Минобороны РФ в пятницу сообщило, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие, возвращенные из плена, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, также им предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, добавили в ведомстве.
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