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НСПК начала патентовать технологию для оплаты покупок с iPhone - РИА Новости, 18.10.2024
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18:31 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/nspk-1978811015.html
НСПК начала патентовать технологию для оплаты покупок с iPhone
НСПК начала патентовать технологию для оплаты покупок с iPhone - РИА Новости, 18.10.2024
НСПК начала патентовать технологию для оплаты покупок с iPhone
Прототип технологии для оплаты покупок с iPhone "Волна" находится в процессе патентования, сообщил гендиректор, председатель правления Национальной системы... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:31
2024-10-18T18:31
экономика
технологии
дмитрий дубынин
рбк (медиагруппа)
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СИРИУС, 18 окт - РИА Новости. Прототип технологии для оплаты покупок с iPhone "Волна" находится в процессе патентования, сообщил гендиректор, председатель правления Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в рамках форума Finopolis в интервью телеканалу РБК. В четверг НСПК на форуме Finopolis продемонстрировала прототип технологичного решения "Волна", которое позволит бесконтактно оплачивать покупки смартфонами не только на базе Android, но и на базе iOS. "Мы сейчас в процессе как раз-таки патентования, завершения всех процедур. Но очень важно то, как поддерживают такое решение именно банки, потому что такие инновационные технологии делаем, в первую очередь, конечно же, для граждан... но банки не менее важны, потому что для нас именно интерфейсы банков там, где такие услуги будут оказываться, как раз имеют очень большое значение. Потому что в зависимости от того, насколько эту технологию, это решение поддерживают участники рынка, мы в принципе готовы эту технологию развивать", - сказал Дубынин. Он напомнил, что прототип работает не на технологии NFC, а на Bluetooth, и подчеркнул, что он обеспечивает еще более скоростную оплату. "Мы, я думаю, в обозримом будущем нескольких месяцев сможем сделать именно индустриализацию такого решения для того, чтобы начать тестировать ее с банками. Сроки можно будет определить уже, когда мы как раз с участниками рынка сможем технологию апробировать", - добавил он. Банкам необходимо будет, по его словам, дорабатывать мобильные приложения, а также приобретать POS-терминалы, поддерживающие технологию Bluetooth. "Терминалы с учетом того, что технология - Bluetooth, конечно же устройства, которые поставлены давно, которые не имеют какого-то экрана, чтобы показывать QR, их, конечно же, для этого нужно будет поменять. Я могу сказать, что сейчас уже очень много устройств нового типа, которые обеспечивают не только показ QR, но и сканирование биометрии. В большинстве из них уже сейчас есть Bluetooth, но в каких-то нет, поэтому также при плановой замене парка эквайрингового оборудования в случае, если такая технология будет поддержана, я думаю, банки будут учитывать, что терминалы надо будет приобретать с технологией Bluetooth", - сказал Дубынин.
https://ria.ru/20240415/iphone-1940129660.html
https://ria.ru/20240327/prilozhenie-1936123112.html
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экономика, технологии, дмитрий дубынин, рбк (медиагруппа)
Экономика, Технологии, Дмитрий Дубынин, РБК (медиагруппа)
НСПК начала патентовать технологию для оплаты покупок с iPhone

Прототип технологии оплаты покупок с iPhone находится в процессе патентования

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкiPhone
iPhone - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИРИУС, 18 окт - РИА Новости. Прототип технологии для оплаты покупок с iPhone "Волна" находится в процессе патентования, сообщил гендиректор, председатель правления Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в рамках форума Finopolis в интервью телеканалу РБК.
В четверг НСПК на форуме Finopolis продемонстрировала прототип технологичного решения "Волна", которое позволит бесконтактно оплачивать покупки смартфонами не только на базе Android, но и на базе iOS.
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"Мы сейчас в процессе как раз-таки патентования, завершения всех процедур. Но очень важно то, как поддерживают такое решение именно банки, потому что такие инновационные технологии делаем, в первую очередь, конечно же, для граждан... но банки не менее важны, потому что для нас именно интерфейсы банков там, где такие услуги будут оказываться, как раз имеют очень большое значение. Потому что в зависимости от того, насколько эту технологию, это решение поддерживают участники рынка, мы в принципе готовы эту технологию развивать", - сказал Дубынин.
Он напомнил, что прототип работает не на технологии NFC, а на Bluetooth, и подчеркнул, что он обеспечивает еще более скоростную оплату.
"Мы, я думаю, в обозримом будущем нескольких месяцев сможем сделать именно индустриализацию такого решения для того, чтобы начать тестировать ее с банками. Сроки можно будет определить уже, когда мы как раз с участниками рынка сможем технологию апробировать", - добавил он.
Банкам необходимо будет, по его словам, дорабатывать мобильные приложения, а также приобретать POS-терминалы, поддерживающие технологию Bluetooth.
"Терминалы с учетом того, что технология - Bluetooth, конечно же устройства, которые поставлены давно, которые не имеют какого-то экрана, чтобы показывать QR, их, конечно же, для этого нужно будет поменять. Я могу сказать, что сейчас уже очень много устройств нового типа, которые обеспечивают не только показ QR, но и сканирование биометрии. В большинстве из них уже сейчас есть Bluetooth, но в каких-то нет, поэтому также при плановой замене парка эквайрингового оборудования в случае, если такая технология будет поддержана, я думаю, банки будут учитывать, что терминалы надо будет приобретать с технологией Bluetooth", - сказал Дубынин.
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